"Украинцы победят": Борис Джонсон приехал в Украину во вторую годовщину войны

Он один из первых мировых лидеров, посетивших Украину весной 2022 года

Экс-премьер Британии Борис Джонсон приехал в Киев 24 февраля, во вторую годовщину широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Известно, что он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом свидетельствует пост Джонсона в сети Х. Он отметил, что для него большая честь в такую важную дату быть в Украине.

"С их несокрушимым мужеством я не сомневаюсь, что украинцы победят и вытеснят силы Путина – при условии, что мы предоставим им военную, политическую и экономическую помощь, в которой они нуждаются", – заявил британский государственный деятель.

Отметим, что в субботу, 24 февраля, в Киев также прибыли западные лидеры и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Планируется, что Джорджия Мелони, премьер-министр Италии, будет участвовать в видеоконференции стран G7 в столице Украины. Также ночью приехали Джастин Трюдо, премьер-министр Канады и Александр Де Кроо, премьер-министр Бельгии.

Напомним, что зимой 2023 года Джонсон ездил в деоккупированные города на севере Киевщины. Весной 2022 года он был одним из первых мировых лидеров, приехавших в Киев.

Ранее "Телеграф" писал, что лидер демократов в Сенате США Чак Шумер приехал в Украину.