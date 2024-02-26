Война — день 733: оккупанты продвигаются на Авдеевском направлении и обстреливают мирные города

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а бои, как и прежде, идут по всей линии фронта. Наиболее активно россияне атакуют на востоке страны, пытаясь воспользоваться импульсом после выхода ВСУ из Авдеевки. Впрочем, по мнению украинских властей вскоре захватчикам придется отойти на перегруппировку, чтобы к концу весны или летом провести еще одну попытку масштабного наступления. В то же время украинские спецслужбы говорят, что 2024-й года будет весьма "интересным" и обещают оккупантам много "сюрпризов" как на суше, так и в море.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В результате российского обстрела Днепра были повреждены 10 частных домов и несколько автомобилей. Двое мужчин и две женщины получили ранения.

Информацию за 23 февраля смотрите по ссылке: Война — день 730: сбитие новейшего А-50У в России и новая атака против Украины

О том, что происходило 24 февраля, читайте в материале: Война — день 731: Россия и Украина обмениваются атаками на вторую годовщину вторжения

С ситуацией в Украине за 25 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 732: оккупанты штурмуют под Марьинкой, но несут серьезные потери