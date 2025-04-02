"Военные адвокаты" сделали картинку для врага: кто обещает "защиту от ТЦК" и законны ли их действия

Заказчики "юридического стартапа", явно направленного на срыв мобилизации, пока остаются за кадром

Военный адвокат – это юрист, который служит в армии. А те так называемые "военные адвокаты" , которые сейчас ездят по улицам Киева на дорогих бусах (которые очень пригодились бы ВСУ), — это фикция, ведь такой профессии не существует. В то же время их деятельность, похоже, намеренно строится на провокациях и направлена на срыв мобилизационных мероприятий. А значит, "военные адвокаты" должны стать приоритетным делом для правоохранителей.

Такова сейчас одна из основных версий относительно непонятной инициативы, замеченной на днях на улицах Киева и других городов.

Что же это за такие "военные адвокаты", разбирался "Телеграф".

"Военные адвокаты" в Киеве

Непонятная адвокатская колонна

Напомним, неделю назад киевляне сняли и выложили в соцсети видео с колонной более чем 10 недешевых автомобилей с "козырными" номерами, забрендированных надписью "Военные адвокаты" и номером телефона. За рулем большинства из них находились люди в военной форме, однако не подтверждено, что они действительно военнослужащие.

Оказалось, что так называемые "военные адвокаты" рекламируют себя в роли последней соломинки для уклонистов и военнообязанных, в частности, обещают решить все их проблемы с ТЦК. Пользователи соцсетей говорят, что услуги, за которые "военные адвокаты" берутся, стартуют от 3 тысяч долларов, хотя заманивают клиентов обещаниями бесплатной первой консультации.

В авто, на которых передвигаются "военные адвокаты", на месте водителей периодически светятся люди в пикселе, не имеющие никакого отношения к настоящим военнослужащим. Судя по всему, это могут быть бывшие уже военные, по тем или иным причинам уволенные со службы. Хотя ношение военной формы противоправно, и за это предусмотрено наказание (штраф и конфискация формы) согласно КУАП, а в некоторых случаях и согласно Уголовному кодексу (ст. 353 УКУ — самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица).

Полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (известный под позывным "Штирлиц"), который, по его словам, лично провел телефонную разведку этих "военных адвокатов" ("Телеграф", кстати, пытался связаться по номеру, указанному на автобусах, но он не отвечал. — Ред.), впервые изложил информацию об их активности еще 26 марта и спрогнозировал возможные инциденты с ними. А уже через день произошел скандал с участием "военных адвокатов" под Голосеевским ТЦК и СП.

Инцидент под ТЦК

Из-за того, что автомобиль "военных адвокатов" слишком долго стоял под зданием ТЦК, полицейские решили его обыскать, но нарвались на сопротивление водителя транспортного средства и присутствующих "адвокатов" в гражданском. В результате водитель был задержан, а авто эвакуировано.

Юрист Виктория Павленко (впоследствии оказалось, что именно она является основательницей юридической фирмы " Корпорация Правовой Форпост "Альфа ", которая стоит за брендом "военные адвокаты") подтвердила, что именно ее компания арендовала авто. По ее словам, якобы поступило сообщение о заминировании автомобиля "военных адвокатов", его обыскали, проверили документы водителя и из-за обнаруженных нарушений составили протокол.

Впоследствии, когда авто хотели эвакуировать, водитель отказался покидать автомобиль, и его вытащили насильно.

Еще позже несколько неустановленных мужчин из числа "военных адвокатов" в грубой форме стали приставать к представителям ТЦК и, похоже, умышленно спровоцировали конфликт с ними. В результате возникла потасовка, в ходе которой пострадал блогер: он, по его словам, пришел снять видеоматериал под Голосеевским ТЦК. Кстати, снимать военные объекты в Украине (в т. ч. здание ТЦК), как известно, запрещено.

В Интернете сразу появились соответствующие видео с заголовками типа "Жесть. Избили человека", "Ужас. Полицейские пакуют людей" и тому подобными.

Немало республикаций видео и в российских соцсетях и СМИ, которые с радостью подхватили новость об инциденте в ТЦК и "военных адвокатах".

Публикации в российских соцсетях и СМИ

Анатолий Штефан считает, что именно в этом и была основная идея провокации – вызвать огласку в РФ этой истории. Ведь, по его мнению, главная задача "военных адвокатов" — создание хорошей картинки и информационных поводов для российской пропаганды.

"Сегодня состоялась провокация с участием представителей так называемых микроавтобусов "военных адвокатов", о которых я писал накануне. На месте сразу появились непонятные "блогеры" ТикТок с камерами и другие интересные персонажи", — отметил "Штирлиц".

Несуществующая профессия и водитель-кокаинщик

Национальная ассоциация адвокатов Украины, членом которой якобы с 2018 года является Виктория Павленко, категорически открестилась от деятельности "военных адвокатов".

"Деятельность "военных адвокатов", котрые силой "обивают" мобилизованных военнообязанных у ТЦК, не имеет никакого отношения к адвокатской практике, основанной на принципах верховенства права и законности ", — заявила руководитель НААУ Лидия Изовитова.

Она также подчеркнула, что в Украине не существует ни "военной адвокатуры", ни лиц с правовым статусом "военные адвокаты".

"Национальная ассоциация адвокатов Украины решительно осуждает случаи применения физического воздействия неизвестными лицами, которые называют себя "военными адвокатами", в отношении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки ", — говорится в заявлении руководителя НААУ.

Киевская городская прокуратура в свою очередь обнародовала сообщение , что по факту инцидента возле Голосеевского ТЦК и СП начато три уголовных производства. Полиция осуществляет досудебное расследование по ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины); ст. 358 УК Украины (подлог документов); ст. 290 УК (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства).

Также из сообщения прокуратуры известно, что задержанному во время происшествия возле ТЦК водителю "военных адвокатов" Андрею Несмияну 22 мая 2024 года было сообщено о подозрении в незаконном хранении с целью сбыта и сбыте кокаина по ч. 2 ст. 307 УК Украины. В ноябре подозрение было расширено: ч. 3 307 УК Украины (совершение повторно, организованной группой) и статьей ч. 3 ст. 358 УК Украины (подлог официального документа). Пока его отпустили, однако он уже успел попасть в базу "Миротворец".

Задержание подозреваемого

"В настоящее время подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного производства. После ознакомления подозреваемых с материалами досудебного расследования дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечают в прокуратуре.

Интересно, что СБУ (а как можно заметить на фотографии выше, именно эта служба задерживала водителя-кокаинщика) официально инцидент не комментировала. Хотя именно к СБУ апеллирует большинство корреспондентов в соцсетях, возмущенных деятельностью "военных адвокатов".

Впрочем, источники "Телеграфа" в правоохранительных органах сообщают, что деятельностью "военных адвокатов" занимаются как в СБУ, так и в Национальной полиции.

Что касается Нацпола, то там только кратко прокомментировали инцидент с водителем автомобиля под Голосеевским ТЦК, не касаясь в целом непонятной деятельности "военных адвокатов".

Что известно о главной "военной адвокатессе" и ее сообщниках

Фирма "Корпорации правовой форпост "Альфа" юриста Виктории Павленко (которую, кстати, оперативно внесли в базу "Миротворец" ) еще совсем недавно, до 2023 года, называлась "Агронейм" и занималась автоперевозками и "деятельностью частных охранных служб".

Официально компания зарегистрирована в г. Вишневое в Киевской области. Сама же юрист Виктория Павленко, судя по данным на адвокатских ресурсах, из Запорожья.

Юрист Виктория Павленко

Кроме того, по данным портала "Судебная власть Украины" и Единого государственного реестра судебных решений, адвокат Виктория Павленко до последнего времени не занималась никакими "военными" делами (в ЕГССР находится одно такое "военное" дело), а специализировалась в основном на расторжении браков, алиментах, управлении автомобилем под алкоголем и т.д.

Да и вообще в ЕГССР "светится" около полутора десятков дел, где фигурирует ее фамилия. По данным ресурса "Фарватер.Восток", она также когда-то защищала пророссийского журналиста Руслана Царева.

Такой бэкграунд Павленко может говорить о том, что она далеко не главная в проекте "военные адвокаты". Анатолий Штефан считает, что настоящие заказчики и владельцы этого "стартапа" до сих пор остаются за кадром.

"Открытым остается вопрос конечного бенефициара этого действа и конечной цели? А особенно финансирования этого проекта", — говорит Штирлиц.

А деньги, очевидно, у "военных адвокатов" есть, и немалые. Корреспонденты в комментариях под постами Штирлица отмечают, что, судя по номерам, колонну автомобилей для адвокатов собирали по всей Украине, что очень не дешевое дело. Кроме того, явно немало стоят и пиар-массовки, вроде провокации под Голосеевским ТЦК.

Тем временем Анатолий Штефан говорит, что с подачи "военных адвокатов" в Сети началась информационная кампания по его дискредитации.

Судя по публичной активности, в частности в соцсетях, останавливать свою деятельность "военные адвокаты" пока не собираются. Следовательно, от них, вероятно, можно ожидать продолжения инцидентов, как под Голосеевским ТЦК и СП. И тогда возникает вопрос, который точно сформулировал "Штирлиц": "СБУ, НПУ — как это возможно"?

"Телеграф" будет внимательно следить за деятельностью этого "юридического стартапа" и информировать своих читателей о событиях вокруг "военных адвокатов". Не переключайтесь.