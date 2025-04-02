Зеленский обещал отобрать у него мандат: где сейчас скандальный депутат Иванисов, которого судили за изнасилование

Депутат прошел в парламент в составе "Слуги народа", но его исключили из фракции

Роман Иванисов — народный депутат Украины, который в парламенте представляет округ Ровенской области. Сам он родом из Бердянска, но строил политическую карьеру в Ровенской области. А в 90-х был осужден за групповое изнасилование несовершеннолетней. После скандала, когда судимость депутата всплыла в СМИ, он вышел из фракции, однако не сложил депутатский мандат.

"Телеграф" расскажет, где сейчас скандальный ровенский депутат Роман Иванисов, и что известно о скандале с судимостью.

Роман Иванисов. Фото: https://www.facebook.com/sluganarodu.ivanisov

Роман Иванисов — что о нем известно

Народный депутат Украины Роман Иванисов родился 2 ноября 1978 года в Бердянске, сейчас ему 46 лет. Сначала он был предпринимателем, а свою политическую карьеру он начал в 2010 году, став депутатом Ровенского областного совета. Сначала он был представителем "Батькивщины", потом в 2015 году прошел в областной совет на вторую каденцию уже от партии "Блок Петра Порошенко".

Известно, что перед тем, как стать народным депутатом Иванисов работал помощником-консультантом нардепа Виталия Чугунникова. А в 2015-2016 годах он был советником председателя Ровенской облгосадминистрации.

Роман Иванисов. Фото: https://www.facebook.com/sluganarodu.ivanisov

В 2019 году Роман Иванисов стал народным депутатом Украины IX созыва, представляя в парламенте партию "Слуга народа". В Раде он стал членом Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике, а также председателем подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в экономической сфере.

Скандал с судимостью Иванисова

В ноябре 2019 года в СМИ вспыхнул скандал, фигурантом которого стал Роман Иванисов. Как пишет "Радио Свобода", что нардеп в 90-х был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Его судимость на момент избрания депутатом уже была погашена, однако он скрыл эту информацию от общественности.

Сам Иванисов в комментариях журналистам заявлял, что скандал с судимостью — это информационная атака, чтобы дискредитировать его антикоррупционную деятельность. Также он обнародовал справку о якобы отсутствии судимости.

Роман Иванисов. Фото: https://www.facebook.com/sluganarodu.ivanisov

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 20 ноября 2019 года подтвердил, что у депутата все вже была судимость, но она уже погашена, так что "считается, что человек не судим". В то же время в Генпрокуратуре опровергли слова Рябошапки, заявив, что проверка Иванисова продолжается.

Уже на следующий день, 21 ноября 2019 года в сети опубликовали приговор, в котором говорится о том, что Роман Иванисов был осужден по статьям 117 и 118 Уголовного кодекса Украины (групповое изнасилование и удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия). Также был обнародован указ тогдашнего президента Леонида Кучмы о помиловании Иванисова.

К слову, в разгар скандала с нардепом президент Владимир Зеленский заявил, что руководство страны готово к очищению власти. "Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека составить мандат", — сказал тогда Зеленский.

Роман Иванисов. Фото: https://www.facebook.com/sluganarodu.ivanisov

Где сейчас Роман Иванисов?

Он — в Верховной Раде. Депутат еще во время скандала заявлял, что не собирается складывать свой мандат. Известно, что 3 декабря 2019 года Иванисова официально исключили из фракции "Слуга народа" в парламенте даже без его присутствия.

После скандала, пока страсти не улеглись, Роман Иванисов прогуливал заседания и не появлялся в зале Верховной Рады полтора месяца. Впервые он вернулся в парламент 14 января 2020 года, однако, избегал общения с журналистами.

Роман Иванисов. Фото: https://www.facebook.com/sluganarodu.ivanisov

Сейчас он внефракционный депутат. Иванисов продолжает работать в парламенте, ходить на заседания и освещать свою деятельность на официальной странице в Facebook.

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