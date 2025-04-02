Пока рано: когда переходить на летнюю резину и сколько это стоит в Киеве

В Киеве "переобут" автомобиль можно на разный кошелек

Погода в апреле удивляет украинцев похолоданиями и даже снегом после очень теплого марта, когда температура воздуха достигала + 19 градусов по Цельсию. В связи с такой синоптической непредсказуемостью водители столкнулись с дилеммой: когда лучше менять зимнюю резину на летнюю?

"Телеграф" рассказывает, как действовать водителям, и исследует цены на услуги шиномонтажа в Киеве.

Когда менять шины весной 2025 года

Зимние шины при более высоких температурах становятся мягкими, быстрее изнашиваются и ухудшают управляемость. Поэтому обычно их заменяют, когда среднесуточная температура стабильно превышает +7°C. Но, как видно из прогноза погоды, пока менять шины рано. Выходными в Украину придет похолодание: в субботу и воскресенье в Киеве температура воздуха резко снизится и составит от +2 до +6 градусов. В воскресенье в столице есть вероятность снега и сильного ветра. Дальше и вовсе возможны ночные заморозки.

Потому до 6 апреля менять шины на летние точно не стоит, а дальше уже нужно следить за прогнозом погоды.

Цены на шиномонтаж в Киеве (обзор)

В Киеве цены на услуги шиномонтажа варьируются чуть ли не вдвое и зависят от диаметра колесных дисков и шиномонтажа.

Шиномонтаж "АТЛ". Если у вас легковое авто со стальными дисками диаметром 19" (R19), то все вместе обойдется в 1860 гривен, с литыми дисками — 1920 гривен. Услуга "развал-схождение", если нужна, то обойдется еще в 1050 гривен. Вот так выглядят цены за одно колесо

Цена указывается на одно колесо.

Сеть шинных центров "ТТС" ("Тип-Топ Сервис") за шиномонтаж легковых автомобилей для R19 берет 1400 гривен, для универсалов — 1480 гривен. Дополнительно есть покраска дисков и т.д.

Шиномонтаж "Шины Диски" (Shiny&Diski) за R19 берет 1200-1500 грн.

Магазин и шиномонтаж. В локациях магазина расценки выглядят так, а скидка на шиномонтаж предоставляется тем, кто только что приобрел у них шины:

Шиномонтаж в гаражном кооперативе на проспекте Королева в Киеве имеет следующие расценки. Четыре колеса для обычного легкового авто будут стоить 950 гривен, для внедорожника — 5200 гривен.

Шиномонтаж на улице Семьи Сосниных для легкового авто обойдется в 92-1300 гривен.

Конечно, на каждом из этих СТО могут быть дополнительные услуги, которые будут стоить дополнительных денег. Потому все зависит от типа автомобиля и локации.

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