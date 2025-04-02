Деньги за возвращенные билеты "Укрзалізниці" придется ждать по полгода? Что говорит перевозчик

Пассажирам советуют хранить квитанции об оплате билетов

Пассажиры "Укрзалізниці" после недавней кибератаки столкнулись с трудом при возвращении билетов. Некоторые пользователи обнаружили, что их билеты просто исчезли из приложения, а деньги за них не вернулись.

Перевозчик объяснил процедуру возмещения и сроки ожидания денег.

Для возврата денег необходимо заполнить специальную онлайн-заявку и прикрепить билет или квитанцию об оплате. Важно сделать это не позднее чем за час до отправления поезда. Форма доступна по ссылке.

После получения заявки работники "Укрзалізниці" проверяют данные вручную, что может занимать время. Срок возврата средств зависит от банка. Для внутренних поездок деньги могут поступать на карту до 30 банковских дней, тогда как в международном сообщении этот период может достигать 180 дней.

В обществе заверили, что делают все возможное для ускорения процесса возврата средств и рекомендуют пассажирам внимательно хранить квитанции об оплате билетов во избежание дополнительных сложностей.

Восстановление данных в приложении

Пассажиры также озабочены тем, что после кибератаки в личных кабинетах мобильного приложения исчезли архив поездок, информация о программах лояльности и накопленных бонусах.

В компании УЗ заверили, что активно работают над восстановлением этих данных. Однако точные сроки восстановления пока не называются.

Ранее "Телеграф" сообщал, что работники "Укрзалізниці" планируют ввести специальные бонусы своим пользователям в качестве прощения за неудобства. Кроме того, владельцы бумажных билетов получат на борту бесплатный чай в качестве "гостинца" от железной дороги.