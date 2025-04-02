Аплодисменты, угроза диверсий и слово подозреваемого: как проходит суд по убийству Фарион (обновляется)

Группа поддержки Зинченко тоже в суде

Убийство Ирины Фарион снова рассматривается на очередном заседании суда 2 апреля во Львове. Оно проходит в Шевченковском районном суде.

"Телеграф", ссылаясь на местные издания, рассказывает, что известно. Подозреваемый Вячеслав Зинченко был доставлен в зал суда. Как всегда, его возле машины встречала группа поддержки, которые бывают на каждом заседании.

Как Зинченко встречали его поклонники

"Славочка, солнышко, мы здесь, котик наш", — выкрикивают женщины на видео.

Угроза диверсий

После этого в сети писали, что есть во Львове и области угроза диверсий. Полиция проверяла подозрительных людей и транспортные средства, усилили меры безопасности вблизи админзданий. Поэтому всех участников заседания тоже тщательно осматривали.

Как проходит заседание суда

Защитник Сулима на заседание сегодня не пришел, есть только защитник Немировский. Перед заседанием одна из женщин, которая поддерживает Вячеслава Зинченко, что-то показала ему на телефоне.

Суд продолжает рассматривать доказательства. В зале суда журналисты показали, как выглядит Зинченко. Он в спортивной кофте и брюках сидит на скамье, но выглядит спокойным.

Адвокат обвиняемого в убийстве Ирины Фарион Немировский жалуется, что Зинченко испугался за свою жизнь. Он просит переселить его в одинарную камеру.

"Создается впечатление, что в СИЗО действительно что-то происходит: меняются сокамерники, звучат прямые угрозы", — говорит адвокат.

Он также зачитал угрозы, которые якобы пишут в соцсетях в адрес Вячеслава Зинченко.

Тайный свидетель, якобы видел подозреваемого

В сети распространили видео, где неизвестный мужчина рассказывает о подозреваемом. Он сообщил, как впервые увидел Зинченко и заявил в полицию.

Адвокат обвиняемого имеет замечания к этим показаниям, потому что тот скрывает свои данные. Мол, его слова необъективны и подготовлены заранее.

Также в суде говорят, что портретная экспертиза подтвердила – на фото обвиняемый Зинченко. По словам прокурора, это один и тот же человек.

Расследование убийства Ирины Фарион — что известно

13 февраля Шевченковский районный суд Львова начал разбирательство по сути дела об убийстве языковеда Ирины Фарион. Следствие считает, что Вячеслав Зинченко вечером 19 июля 2024 года подстерег языковеда Фарион во дворе ее дома на улице Масарика во Львове. Как отмечается, он приблизился к женщине и выстрелил ей в голову, после чего скрылся. Через несколько часов общественный деятель скончался в больнице .

После смены подозрения Зинченко подозревают в умышленном убийстве человека в связи с исполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении с оружием.

Прокурор заявил, что Зинченко в 2022 году присоединился к Telegram-группе национал-социалистической группировки NS/WP. В 2024 году присоединился к группе, связанной с российской неонацистской организацией. Эти сообщества пропагандируют культ насилия и жестокости, а также расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию.

По данным следствия, у Зинченко могла возникнуть личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка. Хотя заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов заявлял после личного общения с Зинченко, что тот "абсолютно проукраинский". Но, мол, парень "считает, что не нужно разделять украинское общество".

Сам Зинченко отвергает причастность к убийству Фарион. Также возражает против гражданского иска, в котором дочь убитого языковеда София Особа просит о компенсации в 15 млн гривен за убийство матери. По выдвинутым статьям парню грозит пожизненное лишение свободы.

Что происходило на предыдущем заседании суда – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.