Жители одного из городов в шоке: с апреля вода – почти по 100 грн за куб

Городские власти приняли новые тарифы на водоснабжение и водоотвод.

С 1 апреля 2025 года в городе Очаков вступают в силу новые тарифы на водоснабжение и водоотвод. Такое решение принял Очаковский городской совет в связи со значительным подорожанием составляющих тарифа и финансовыми трудностями общины.

Как сообщает Очаковский городской совет, коммунальное предприятие "Очаков-сервис" объясняет, что действовавшие с 2018 года тарифы больше не покрывают реальные расходы на предоставление услуг. Основные факторы повышения:

Рост цен на электроэнергию и горюче-смазочные материалы.

Повышение минимальной заработной платы.

Нехватка средств в местном бюджете из-за передачи налога с доходов военных в государственный бюджет.

Новые тарифы выглядят так:

Водоснабжение – 90,40 грн за 1 м³

Водоотвод – 101,30 грн за 1 м³

Как отреагировали жители?

Очаковцы эмоционально восприняли новость о росте тарифов, и соцсети наполнились негодованием:

"Интересно, многие платить будут? Неужели не понятно, что люди просто не в состоянии оплачивать этот с неба взятый тариф! У нас и так вода самая дорогая!"

"За такие деньги у нас должен Borjomi из крана идти"

"Будут долги, к сожалению. Люди не в состоянии платить такую цену"

Горожане переживают, что новые расценки приведут к массовым задолженностям, ведь уровень доходов большинства жителей не соответствует таким финансовым нагрузкам.

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