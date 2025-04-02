Россия готовит новое наступление? Что говорят военные и политики

Враг накопил силы

Россия готовит новое наступление на фронте. Она накапливает резервы, чтобы попытаться совершить "рывок" уже этой весной.

Россия готовит новое наступление, — СНБО

О подготовке РФ сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале. По его данным, враг может устроить новое наступление в мае.

"Россия готовит резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае", — написал Коваленко.

В Третьей штурмовой готовятся к новому наступлению РФ

Командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин в эфире Новости. Live также заявил, что россияне готовятся к наступательным действиям. Для этого враг готовит резервы на полигонах. Он добавил, что бойцы 3-й ОШБр делают все возможное для того, чтобы подготовиться к "уже более великому наступлению со стороны россиян".

"Российская Федерация предварительно на апрель месяц готовит наступление. Есть подразделения, которые находятся сейчас в тыловых районах. На нашем направлении это ориентировочно — 2-3 дивизии. У них есть резервы, они нормально укомплектованы личным составом и уже больше месяца находятся на полигонах и проходят подготовку к своим будущим действиям", — рассказал Фокин.

Новое наступление России — что говорят в Раде

Член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский считает, что планы России устроить большое наступление — скорее попытка напугать западных партнеров, чем реальная угроза. Об этом он сказал в эфире Новости.LIVE.

"Говорить о том, что у России есть способности, которые позволили бы ей широкомасштабную наступательную операцию, это очень оптимистичная оценка возможностей России… Поэтому их хотелки и планы, которые они пытаются вбить в головы европейским партнерам для того, чтобы заставить пойти на уступки в тех их желаниях, что они озвучивают, это для нас не является каким-либо определяющим фактором. Вооруженные силы Украины, убежден, смогут нивелировать любые угрозы, которые на сегодняшний день такого уровня могут возникнуть", — сказал он.

"Телеграф" обратился к экспертам с просьбой прокомментировать информацию о возможном новом наступлении РФ. Мы расскажем, как они оценивают угрозу.

Ситуация на фронте

По данным аналитиков deepstate, россияне продвинулись в Донецкой области, возле Срибного. В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки, 1 апреля, на фронте произошло 176 боевых столкновений.

Как сообщал "Телеграф", аналитики Института изучения войны (ISW) также предупредили, что российские войска готовы активизировать наступательные операции в нескольких районах линии фронта в надежде повлиять на перемирие и переговоры. Произойти это может весной и летом этого года. Впрочем, по оценкам аналитиков, враг не способен добиться значительных успехов.