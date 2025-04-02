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Россия готовит новое наступление? Что говорят военные и политики

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Путин бросает все новых россиян на реализацию своих планов Новость обновлена 02 апреля 2025, 12:06
Путин бросает все новых россиян на реализацию своих планов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Враг накопил силы

Россия готовит новое наступление на фронте. Она накапливает резервы, чтобы попытаться совершить "рывок" уже этой весной.

Россия готовит новое наступление, — СНБО

О подготовке РФ сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале. По его данным, враг может устроить новое наступление в мае.

"Россия готовит резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае", — написал Коваленко.

В Третьей штурмовой готовятся к новому наступлению РФ

Командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин в эфире Новости. Live также заявил, что россияне готовятся к наступательным действиям. Для этого враг готовит резервы на полигонах. Он добавил, что бойцы 3-й ОШБр делают все возможное для того, чтобы подготовиться к "уже более великому наступлению со стороны россиян".

"Российская Федерация предварительно на апрель месяц готовит наступление. Есть подразделения, которые находятся сейчас в тыловых районах. На нашем направлении это ориентировочно — 2-3 дивизии. У них есть резервы, они нормально укомплектованы личным составом и уже больше месяца находятся на полигонах и проходят подготовку к своим будущим действиям", — рассказал Фокин.

Новое наступление России — что говорят в Раде

Член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский считает, что планы России устроить большое наступление — скорее попытка напугать западных партнеров, чем реальная угроза. Об этом он сказал в эфире Новости.LIVE.

"Говорить о том, что у России есть способности, которые позволили бы ей широкомасштабную наступательную операцию, это очень оптимистичная оценка возможностей России… Поэтому их хотелки и планы, которые они пытаются вбить в головы европейским партнерам для того, чтобы заставить пойти на уступки в тех их желаниях, что они озвучивают, это для нас не является каким-либо определяющим фактором. Вооруженные силы Украины, убежден, смогут нивелировать любые угрозы, которые на сегодняшний день такого уровня могут возникнуть", — сказал он.

"Телеграф" обратился к экспертам с просьбой прокомментировать информацию о возможном новом наступлении РФ. Мы расскажем, как они оценивают угрозу.

Ситуация на фронте

По данным аналитиков deepstate, россияне продвинулись в Донецкой области, возле Срибного. В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки, 1 апреля, на фронте произошло 176 боевых столкновений.

Как сообщал "Телеграф", аналитики Института изучения войны (ISW) также предупредили, что российские войска готовы активизировать наступательные операции в нескольких районах линии фронта в надежде повлиять на перемирие и переговоры. Произойти это может весной и летом этого года. Впрочем, по оценкам аналитиков, враг не способен добиться значительных успехов.

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