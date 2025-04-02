Отключить свет за долги могут уже через месяц: в ДТЭК озвучили жесткие "правила для всех" (документ)

В декабре 2023 года поставщикам вернули право на отключение света потребителям

Даже месячная задолженность за электроэнергию может стать поводом для отключения жилья украинцев от электрической энергии. Исключения не сделаны даже для осенне-зимнего периода. При этом преференции по долгам имеют только те граждане, которые живут на территории ведения боевых действий.

Компания Yasno, входящая в группу ДТЭК и поставляющая электроэнергию и газ жителям Киева, населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пояснила, при каких условиях происходят отключения абонентов, имеющих задолженность.

"Процедура отключения должников подробно описана в Разделе VII Правил розничного рынка электрической энергии, утвержденных постановлением НКРЭКУ. Эти Правила являются обязательными для выполнения всеми участниками розничного рынка. Клиент, который месяц не оплачивает счета за потребленную электроэнергию и накопил долг, может быть отключен", — подчеркнули в компании.

В компании объяснили, для кого существуют исключения

Следует отметить, что в пункте 7.5. упомянутого постановления действительно указано, что одной из причин для прекращения полностью или частично поставки электрической энергии потребителю является задолженность за предоставленные услуги по распределению (передаче) электрической энергии. Но не указано, за какой именно период она должна образоваться, какой должна быть сумма долга. Ориентиром в этом случае являются условия договора с оператором системы.

Размер долга и сроки его образования не прописаны в постановлении

В компании также отметили, что в конце декабря 2023 правительство восстановило право поставщиков электроэнергии начислять штрафные санкции и отключать должников. В соответствующем постановлении говорится:

"Изменения в постановление определяют, что к концу военного положения поставщики электроэнергии могут:

• начислять и взимать неустойку (пеню, штрафы) за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги;

• приостанавливать/полностью останавливать поставки электроэнергии в случае несвоевременной и/или неполной оплаты услуг.

В то же время, для населения, проживающего на территориях, где ведутся боевые действия или которые временно оккупированы Россией, эти санкции не применяются. То же касается людей, чье имущество разрушено из-за боевых действий. Если владелец такого жилья не проживает в нем и может предоставить подтверждающие документы, с него не будут взиматься задолженность за электроэнергию, которая образована после 24 февраля 2022 года», — отметили в компании.

Преференции в оплате есть только для жителей зоны боевых действий

Как сообщал Телеграф, с января 2024 года в Украине отменили мораторий на начисление пени за неуплату коммунальных услуг, который действовал с начала военного положения. Теперь должники могут получить не только пеню, но штрафы и инфляционные начисления, если это предусмотрено договором. При отказе добровольно погашать задолженность поставщик имеет право на обращение в суд. В этом случае на плечи потребителя ложатся и судебные издержки истца.