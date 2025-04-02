В Киеве на выходных закроют ряд станций метро: в чем причина и как добираться (карта)

Временные неудобства будут из-за того, что на путепроводе Дарницкий будут демонтировать балки пролетных строений

В Киеве на два дня остановят движение поездов между станциями метро "Лесная" и "Днепр" из-за ремонта Дарницкого путепровода. Временные изменения произойдут 5 и 6 апреля, в субботу и воскресенье.

Вместо этого дублирующим маршрутом будут курсировать автобусы № 1М. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Отмечается, что поезда будут двигаться между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" в соответствии с графиком движения выходного дня.

"В эти выходные на Дарницком путепроводе будут демонтировать балки пролетных строений. Следовательно, для безопасности пассажиров наземные станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут закрыты", — говорится в сообщении.

Автобус № 1М в эти дни будет курсировать с интервалом движения до 10 минут:

в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" — вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная".

в обратном направлении – по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская". Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.

Станции метро "Лесная" и "Днепр" в Киеве

Также увеличат количество трамваев №8, 27 и автобусов №118.

С понедельника, 7 апреля, станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут работать в обычном режиме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Южный мост в Киеве частично перекроют на несколько месяцев. Работы будут проходить в два этапа, что повлечет за собой поэтапное ограничение движения транспорта.