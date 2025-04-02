"С Россией дел не ведем": европейский топ-клуб отказался от переговоров с ЦСКА

Орлы сразу же отказались вести переговоры с россиянами

Португальская "Бенфика" отказалась от предложения московского ЦСКА по футболисту сборной Узбекистана Аббосбеку Файзуллаеву. К слову, за лиссабонский клуб выступает вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который недавно женился.

Об этом сообщил руководитель компании Pro Sports Management Герман Ткаченко в интервью Sport24.ru. По его словам, "Бенфика" отказалась от взаимодействия с российским клубом.

"Обсуждали Файзуллаева с "Бенфикой". Но уже на первом этапе клуб четко сказал "нет" по поводу взаимодействия с русскими. Потому что это ЦСКА? Мы не углублялись. Контакты на этом прервались. Проявился тезис "с Россией дел не ведем", — заявил Ткаченко.

Напомним, Трубин дважды не пожал руку футболисту сборной России из "Монако" Александру Головину в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, сначала на основном этапе, а затем и в плей-офф. Оба раза не остались незамеченными в РФ. Скандал дошел до Госдумы России, где заявили, что украинца выгнали бы из сборной, если бы он поступил иначе. Затем на кипера Сине-желтых наехал агент Головина Александр Клюев.