Украинец может оформить на себя пенсию другого лица. Когда это возможно и какой будет сумма

Назначить такую пенсию может Пенсионный фонд Украины, если заранее подать заявление

Пенсия мужчины может осуществляться не только ему, а и его жене или другим родственникам. Это возможно в случае смерти украинца, то есть выплата будет назначена в связи с потерей кормильца.

Чтобы переоформить на себя пенсию покойного, женщине или родственникам необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением или подать его онлайн. Об этом говорится в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Такой вид выплаты может оформить исключительно нетрудоспособный член семьи, если соответствует этим условиям:

человек был на содержании умершего;

на день смерти кормильца получил количество стажа, необходимо для назначения пенсии по III группе инвалидности.

Размер такой пенсии составляет 50% пенсии по возрасту умершего кормильца. В то же время 100% выплачивают двум и более нетрудоспособным в семье, разделяя между лицами.

А на пожизненно такую пенсию будут назначать только членам семьи, достигшим пенсионного возраста. Другим она будет начисляться, пока родственник не потеряет статус нетрудоспособности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто, имея 50 тысяч гривен зарплаты, в 2025 году будет получать всего 1800 гривен пенсии.