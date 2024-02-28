Расстреляли пленных украинцев – наказания по закону не будет? Правозащитник объяснил, в чем проблема

Расследовать такие дела могут только две институции

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко заявил: несмотря на наличие в украинских архивах сотен фото- и видеодоказательств совершения российскими оккупантами преступлений в зоне боевых действий, привлечь их к ответственности почти невозможно. Проблема состоит в ограниченных полномочиях украинских правоохранителей за пределами государства.

Об этом Павличенко рассказал в комментарии "Телеграфу". Правозащитник объяснил, кто может расследовать военные преступления.

"Расстрелы пленных квалифицируются по 438-й статье УКУ – нарушение законов и обычаев войны, наказуемое лишением свободы на срок от 8 до 12 лет, или же 8-й статьей Римского устава в Международном уголовном суде – военные преступления, не имеющие срока давности. Соответственно, расследованием дел могут заниматься только две институции: национальная правоохранительная система и МУС", — отмечает Павличенко.

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Однако украинские правоохранительные органы ограничены в полномочиях и возможностях за пределами Украины, а Международный уголовный суд для проведения расследования должен иметь доступ к месту совершения преступления или получить неопровержимые доказательства его совершения.

"Именно это произошло по делу против президента РФ Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, публично признавших незаконную депортацию десятков тысяч украинских детей на территорию России", — пояснил правозащитник.

Вместе с тем, даже если офис прокурора МУС будет иметь все необходимые доказательные материалы, осудить виновных заочно не получится. Для приговора преступники должны быть задержаны.

"Казни украинских военных происходили с 2014-го года. В 2018-м наша организация осуществляла отдельное представление в МУС относительно убийства пяти пленных бойцов батальона "Кривбасс". К сожалению, этот процесс носил характер информационного сообщения и не имел никакого движения", — подчеркнул Павличенко.

По мнению правозащитника, украинское общество, конечно, может надеяться на торжество правосудия, однако лучше быть прагматичнее и понимать — убийцы наших воинов среди рядовых российских солдат вряд ли предстанут перед судом в Гааге.

Полную версию читайте в материале Телеграфа: Показательные казни воинов ВСУ. Какова цель россиян и может ли Украина отплатить за преступления

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как российские кафиры расстреляли украинских военнопленных вблизи Авдеевки. Преступление попало на видео.