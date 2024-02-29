В одном из регионов Украины произошло землетрясение: где чувствовали толчки и представляет ли это угрозу

Колебания могут испытывать жители верхних этажей, находящиеся внутри помещения

В Черном море недалеко от острова Змеиный 28 февраля произошло землетрясение. По классификации оно относится к едва ощутимым.

Толчки не представляли угрозы для населения. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

"Землетрясение произошло примерно в 19:00. Его зарегистрировали с Черного моря, в 17 километрах южнее острова Змеиный. Магнитуда составляла 2,7 балла по шкале Рихтера. Толчки зафиксировали на глубине 5 километров", — говорится в сообщении.

Землетрясение в Украине

По словам сотрудников Центра специального контроля, колебания могут испытывать находящиеся внутри помещения жители верхних этажей.

"По расчетам, землетрясение не несет угрозы населению. По классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются лишь отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее мы уже писали, что в соседней с Украиной стране произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера, а толчки ощущались даже в Ужгороде. Эпицентр землетрясения находился в 19 километрах от города Гуменное, который находится на востоке Словакии.