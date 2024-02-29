В одному із регіонів України стався землетрус: де відчували поштовхи та чи становить це загрозу

Коливання можуть відчувати мешканці верхніх поверхів, що знаходяться усередині приміщення

У Чорному морі неподалік острова Зміїний 28 лютого стався землетрус. За класифікацією він відноситься до ледве відчутних.

Поштовхи не становили загрози для населення. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

"Землетрус стався приблизно о 19:00. Його зареєстрували з Чорного моря, у 17 кілометрів на південь від острова Зміїний. Магнітуда становила 2,7 бали за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували на глибині 5 кілометрів", — йдеться у повідомленні.

Землетрус в Україні

За словами співробітників Центру спеціального контролю, коливання можуть відчувати мешканці верхніх поверхів, що знаходяться усередині приміщення.

"За розрахунками, землетрус не несе загрози для населення. За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються лише окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", — йдеться у заяві відомства.

Раніше ми вже писали, що у сусідній з Україною країні стався землетрус магнітудою 4,5 бали за шкалою Ріхтера, а поштовхи відчувалися навіть в Ужгороді. Епіцентр землетрусу знаходився за 19 кілометрів від міста Гуменне, яке на сході Словаччини.