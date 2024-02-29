Гибель помощника Залужного: стало известно, как продвигается расследование

Было назначено 10 судебных экспертиз, некоторые из них еще продолжаются

Государственное бюро расследований продолжает устанавливать детали дела гибели от взрыва гранаты помощника Залужного Геннадия Частякова. Было проведено три следственных эксперимента, несколько экспертиз и опрошено порядка 20 свидетелей.

Проверяется несколько версий случившейся трагедии, в частности, от возможной гибели из-за нарушения обращения со взрывными устройствами или возможного несчастного случая из-за неосторожного обращения со взрывным устройством, а также ряд других версий. Об этом информирует "Украинская правда", ссылаясь на информацию от ГБР.

Журналистам сообщили, что следователи получили материалы проведенного силами Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины служебного расследования по указанному факту. Было назначено 10 судебных экспертиз, в том числе и взрывных устройств, взрывчатых веществ, продуктов взрыва, дактилоскопические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские, а также психологическая с применением полиграфа.

В день трагедии Частяков праздновал день рождения и распаковывал подарок от своего коллеги офицера Олег Тимченко, в котором находились боевые гранаты и бутылка виски. Дополнительно следствие проверяет правомерность и законность приобретение в пользование Олегом Тимченко изъятых у него и на месте происшествия гранат.

"Процессуальное поведение подозреваемого Тимченко О.В., учитывая его право на защиту, пока не противоречит принципам и требованиям уголовного процессуального законодательства", — сказали в ГБР в ответ на вопрос "УП", сотрудничает ли Тимченко со следствием.

Также отмечается, что решение вопроса о возможной дополнительной квалификации действий подозреваемого Тимченко, которому следствие инкриминирует незаконный сбыт боеприпасов, "будет возможно только по результатам проведения комплекса всех необходимых и возможных следственных действий, получения заключений экспертиз и тщательного анализа собранных доказательств".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 ноября 2023 года Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника Геннадия Частякова. Он погиб в результате взрыва неизвестного взрывного устройства в день своего рождения. Как оказалось, в одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство.

Спустя несколько дней было заявлено, что в ходе следствия рассматривают три версии, среди которых убийство по заказу спецслужб рф, убийство на почве неприязненных отношений, а также попытка убийства спецслужбами рф другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВС Украины.