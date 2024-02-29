Загибель помічника Залужного: стало відомо, як просувається розслідування

Було призначено 10 судових експертиз, деякі з них ще продовжуються

Державне бюро розслідувань продовжує встановлювати деталі справи загибелі від вибуху гранати помічника Залужного Геннадія Частякова. Було проведено три слідчі експерименти, кілька експертиз та опитано близько 20 свідків.

Перевіряється кілька версій трагедії, зокрема, від можливої загибелі через порушення поводження з вибуховими пристроями або можливого нещасного випадку через необережне поводження з вибуховим пристроєм, а також низку інших версій. Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на інформацію від ГБР.

Журналістам повідомили, що слідчі отримали матеріали проведеного силами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України службового розслідування за вказаним фактом. Було призначено 10 судових експертиз, зокрема вибухових пристроїв, вибухових речовин, продуктів вибуху, дактилоскопічні, молекулярно-генетичні, судово-медичні, а також психологічна із застосуванням поліграфа.

У день трагедії Частяков святкував день народження та розпаковував подарунок від свого колеги офіцера Олега Тимченка, в якому знаходилися бойові гранати та пляшка віскі. Додатково слідство перевіряє правомірність та законність придбання у користування Олегом Тимченком вилучених у нього та на місці події гранат.

"Процесуальна поведінка підозрюваного Тимченка О.В. з огляду на його право на захист поки не суперечить принципам і вимогам кримінального процесуального законодавства", — сказали у ГБР у відповідь на питання "УП", чи співпрацює Тимченко зі слідством.

Також наголошується, що вирішення питання про можливу додаткову кваліфікацію дій підозрюваного Тимченка, якому слідство інкримінує незаконний збут боєприпасів, "можливе лише за результатами проведення комплексу всіх необхідних і можливих слідчих дій, отримання висновків експертиз та ретельного аналізу зібраних доказів".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 листопада 2023 року Валерій Залужний повідомив про загибель свого помічника Геннадія Частякова. Він загинув внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою у день свого народження. Як виявилося, в одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій.

Через кілька днів було заявлено, що в ході слідства розглядають три версії, серед яких вбивство на замовлення спецслужб Росії, вбивство на ґрунті неприязних відносин, а також спроба вбивства спецслужбами Росії іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.