Три известных артиста не вернулись в Украину после гастролей

В театре проводятся служебное расследование

После гастролей в Финляндии три артиста Львовской оперы не вернулись в Украину вместе со всем коллективом. Речь идет о ведущем солисте балета Андрее Михалихе, солистке балета Юлии Михалихе, а также артисте балета Богдане Ключнике.

Как пишет Zaxid.net, все трое сообщили об этом коллегам, попрощавшись с ними виртуально. Сейчас на страницах артистов в соцсетях информации об их решении нет.

В течение трех недель, с 8 по 22 февраля, балетная труппа Львовской оперы выступала в Эстонии и Финляндии со спектаклем "Дон Кихот" Людвига Минкуса. Сейчас спектакль запланирован во Львове 1 марта, однако среди его участников нет трех солистов.

Их имена исчезли также и с сайта театра – теперь на страницах всех трех артистов, где раньше были фото и информация об артистах, пишет ошибка "404 Страница не существует или была удалена!" В театре проводят служебное расследование, впоследствии обещают прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Андрей Михалиха был занят во многих спектаклях театра (в его репертуаре было более 20 ведущих партий). В частности, в восстановленном балете "Напрасная осторожность" он выступал в роли Марцелины. В балете "Дон Кихот" он танцевал партию Эспадо. Сейчас на странице балета его фамилии среди исполнителей нет. Как и фамилии Юлии Михалихи и Богдана Ключника.

Напомним, ранее украинский стендап-комик Андрей Щегель уехал из Украины по разрешению Минкульта. Позже он извинился за свои заявления.

Однако после этого случая Минкульт решил ужесточить порядок выезда за границу.