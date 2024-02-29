Троє відомих артистів не повернулись в Україну після гастролей

У театрі проводять службове розслідування

Після гастролей у Фінляндії троє артистів Львівської опери не повернулися в Україну разом з усім колективом. Мова йде про провідного соліста балету Андрія Михаліха, солістку балету Юлію Михаліху, а також артиста балету Богдана Ключника.

Як пише Zaxid.net, усі троє повідомили про це колег, попрощавшись з ними віртуально. Зараз на сторінках артистів у соцмережах інформації про їхнє рішення немає.

Протягом трьох тижнів, з 8 до 22 лютого, балетна трупа Львівської опери виступала в Естонії та Фінляндії з виставою "Дон Кіхот" Людвіга Мінкуса. Зараз вистава запланована у Львові 1 березня, проте серед її учасників немає трьох солістів.

Їхні імена зникли також і з сайту театру – тепер на сторінках усіх трьох артистів, де раніше були фото та інформація про артистів пише помилка "404 Сторінка не існує або була видалена!" У театрі проводять службове розслідування, згодом обіцяють прокоментувати ситуацію, що склалась.

Андрій Михаліха був задіяний у багатьох виставах театру (у його репертуарі було понад 20 провідних партій). Зокрема у відновленому балеті "Даремна обережність" він виступав у ролі Марцеліни. У балеті "Дон Кіхот" він танцював партію Еспадо. Зараз на сторінці балету його прізвища серед виконавців немає. Як і прізвищ Юлії Михаліхи та Богдана Ключника.

Нагадаємо, раніше український стендап-комік Андрій Щегель виїхав з України за дозволом від Мінкульту. Пізніше він вибачився за свої заяви.

Однак після цього випадку Мінкульт вирішив зробити порядок виїзду за кордон більш жорстким.