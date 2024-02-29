Начинаем уже с весны: Зеленский сделал оптимистическое заявление о вступлении Украины в ЕС

Текущий год должен стать временем максимального прагматизма в отношениях с соседями

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что текущий год для Украины должен стать временем реальных переговоров по вступлению в Евросоюз. Так, уже весной Украина может предпринять первые серьезные переговорные шаги.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном вечернем выступлении. Он отметил, что сегодня провел совещание по Европейскому направлению, где были определены задачи на этот год.

"Провел сегодня совещание по Европейскому направлению, нашим отношениям с Евросоюзом по поводу задач на этот год, в целом по интеграции и конкретно по отношениям с соседями в Евросоюзе. Наш приоритет очевиден: все имеющиеся договоренности должны выполняться и каждое звучащее слово, должна работать в реальности. Украина обеспечивает именно такой подход на европейском направлении. И именно благодаря этому мы уже добились исторических результатов. И этот год должен стать временем реальных переговоров о вступлении: еще весной можем предпринять, сделать первые переговорные шаги", — подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что текущий год должен стать временем максимального прагматизма в отношениях с соседями. Россия не намерена останавливаться и, по мнению президента, все это видят.

"Они там, в Москве, хотят и гонку вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны ясно это осознавать. Если упадет свобода кого-то одного, не выдержит свобода всех других. Такая реальность. Должны защищаться. И можем защититься. Должны достичь наших общих целей", — отметил глава государства.

В заключение Зеленский в очередной раз подчеркнул, что глобальная стабильность в Европе держится только на смелости и самоотверженности украинских воинов и всего нашего народа.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, сколько реформ Украина должна выполнить для вступления в ЕС. Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал цифру.