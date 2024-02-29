Починаємо вже з весни: Зеленський зробив оптимістичну заяву про вступ України до ЄС

Поточний рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що поточний рік для України має стати часом реальних перемовин щодо вступу в Євросоюз. Так, вже навесні Україна може розпочати перші серйозні переговорні кроки.

Про це очільник держави сказав у своєму традиційному вечірньому виступі. Він зазначив, що сьогодні провів нараду щодо Європейського напрямку, де були визначені завдання на цей рік.

"Провів сьогодні нараду щодо Європейського напрямку, наших відносин з Євросоюзом щодо завдань на цей рік, загалом по інтеграції і конкретно по відносинах із сусідами в Євросоюзі. Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів. І цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу: ще навесні можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки", — підкреслив президент.

Крім того, Зеленський зазначив, що поточний рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами. Росія не збирається зупинятися і, на думку президента, всі це бачать.

"Вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати. Якщо впаде свобода когось одного, не витримає свобода всіх інших. Така реальність. Маємо захищатись. І можемо захиститись. Мусимо досягти наших спільних цілей", — зауважив очільник держави.

Насамкінець Зеленський вкотре підкреслив, що глобальна стабільність в Європі тримається лише на сміливості та самовідданості українських воїнів і всього нашого народу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, скільки реформ Україна повинна виконати для вступу в ЄС. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав цифру.