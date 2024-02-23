На шаг ближе к вступлению в ЕС: Рада одобрила проект о лоббизме, что это такое

Законопроект вступит в силу не позднее 1 января 2025 года

В пятницу, 23 февраля, Верховная рада одобрила законопроект о добросовестном лоббировании. Он направлен на реализацию рекомендаций Еврокомиссии по вступлению Украины в ЕС.

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина". За законопроект в целом проголосовали 236 народных депутатов на пленарном заседании парламента.

Законопроект №10337 описывает правовые рамки лоббистской деятельности в Украине, права и обязанности субъектов; предусматривает создание при НАПК Реестра прозрачности. Требует отчетности тех, кто определен как субъектов лоббирования, и контроль за соблюдением ими правил лоббирования.

Документ направлен на реализацию рекомендаций Европейской комиссии, зафиксированных в Пакете расширения, и является частью правительственного антиолигархического плана действий.

Через два месяца после начала функционирования Реестра прозрачности законопроект вступает в силу, то есть не позднее 1 января 2025 года.

Перед голосованием ОО "Центр противодействия коррупции" выразила мнение, что проект в текущем виде не решает проблему лоббизма из-за отдельных депутатов и советников во властных структурах.

Поэтому председатель Комитета ВР по правовой политике от "Слуги народа" Денис Маслов заявил, что перед голосованием во втором чтении "пересмотрели суть лоббирования" и ключевым маркером лоббизма определили коммерческий интерес.

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