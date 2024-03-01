Отключения света еще возможны: от обстрелов спасает уникальная система, но есть две другие проблемы

В "Укрэнерго" оценили риск аварийных отключений. Как сообщил руководитель компании Владимир Кудрицкий, кроме войны и обстрелов остаются еще две серьезные системные проблемы

В Украине, несмотря на более-менее удачное прохождение отопительного сезона 2023/2024, в отечественной энергосистеме возможен новый дефицит электроэнергии (э/э), следствием чего возможны очередные аварийные отключения. Об этом в пятницу, 1 марта, в Центре экономического восстановления заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает журналист "Телеграфа".

"Этой зимой было легче, это очевидно, потому что в 2022 году очень большой вред и разрушения нанесли массированные ракетные удары россиян в период, когда еще не было такой плотной противовоздушной защиты. Это был октябрь-ноябрь, частично — декабрь. Именно в эти месяцы оккупантам очень много удалось выбить наших мощностей. В этом сезоне ракетные атаки были порой более массированными, чем в 2022/2023 гг., но они, во-первых, более успешно отражались. Во-вторых, очевидно, не только энергетика была их целью", – подчеркнул он.

В то же время, как отметил топ-менеджер, РФ изменила тактику дроновых атак по Украине и ее энергообъектам. Так, если в течение отопительного сезона 2022/2023 россияне выпустили более 400 дронов, "то сейчас они такое количество выпускают за месяц, или за три недели".

"То есть сильно возросла интенсивность. Они явно концентрируют силы на отдельные объекты небольшого количества (в отличие от прошлого года, когда россияне определенным ковровым способом пытались повредить как можно большее число подстанций и станций). Сейчас они очевидно выбрали другую тактику: оккупанты выбирают себе какую-то определенную цель, как это было с последними атаками на Днепропетровщине. Там у них была цель, в том числе — отключение крупных объектов промышленности (больших потребителей электроэнергии), и они уже одновременно выпускают большое количество дронов в тот или иной энергообъект, пытаясь прорвать их защиту. Но действительно в этом году они не смогли создать масштабные проблемы", — пояснил Кудрицкий.

По его словам, частично блекаутов удалось избежать также из-за "запаса оборудования, которого год назад заказали много за средства международных доноров, и у нас сформировался некий "запас на колесах".

"Этот запас можно оперативно использовать, чтобы восстанавливать энергообъекты… Конечно, кроме активной защиты (ПВО) у нас еще есть пассивная защита. Здесь у нас есть определенный ноу-хау в этом сезоне. Впервые в мире у нас в Украине внедряются такие защиты для наиболее критических элементов энергосистемы от прямого попадания "шахедов". В США, Израиле, странах Европы нет аналогичных решений", — уточнил Кудрицкий.

Председатель правления "Укрэнерго" также обратил внимание на два системных риска (кроме войны и военного фактора) в контексте подготовки к следующему отопительному сезону и вероятности очередных отключений электричества для потребителей.

"Первый касается достаточной генерации в системе. Ведь, несмотря на то, что действительно в этом отопительном сезоне потребитель не испытал проблем с массированными отключениями, как в прошлом году, тем не менее время от времени дефицит генерации сказывался. Показателем этого является рекордный объем аварийной помощи из европейских стран, чтобы покрыть дефицит в нашей энергосистеме. Такой дефицит возникает не только зимой, даже 1 марта мы не можем расслабиться и сказать, что зима прошла, а эти риски отсутствуют… Будут еще периоды, в том числе во время летней жары, когда много электростанций будут в плановых ремонтах. У нас могут возникать проблемы с дефицитом э/э в системе... Вторая проблема — долги и функционирование рынка электроэнергии. То есть мы не можем в условиях постоянно растущего долга эффективно финансировать ремонтную кампанию. Когда нет денег, ремонтировать очень сложно, а в кредит это сделать невозможно. Наша компания имеет возможность привлекать финансы от международных доноров, и сделала это с начала вторжения РФ в объеме $1,3 миллиарда. Но не у всех компаний есть такие возможности. Поэтому нам нужен хорошо работающий рынок э/э, который бы не генерировал долгов, и чтобы развивалась новая генерация", — сказал он.

Как сообщалось, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказывал, в каком случае в Украине может быть блекаут.

В свою очередь на фоне новых атак со стороны российских оккупантов по энергетическим объектам народный депутат Сергей Нагорняк в интервью "Телеграфу" называл четыре региона, которым угрожали блекауты зимой. Он также рассказывал, как энергетики защищают энергообъекты от обстрелов.