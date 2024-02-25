Сколько заплатим за свет в марте? В Минэнерго назвали точные цифры

Действующий тариф на электроэнергию составляет 2,64 грн.за кВт-ч

С 1 марта украинцев ожидает немало изменений в разных сферах, но, по крайней мере, тариф на свет останется неизменным. Вопроса повышения тарифов на электроэнергию пока вообще нет в повестке дня.

Об этом заявил глава Минэнерго Герман Галущенко в эфире национального телемарафона. По его словам, до конца отопительного сезона цена на свет останется без изменений.

"Действительно до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая", — отметил Галущенко.

Глава Минэнерго добавил, что только в апреле власти, возможно, пересмотрят ситуацию, однако сейчас "нет ни проектов, ни расчетов". Что касается Национальной комиссии (НКРЭКУ), то здесь также "ничего не двигается в направлении повышения тарифов".

Ныне тариф на электроэнергию такой же, что и в предыдущие месяцы – 2,64 грн за киловатт-час без учета объема потребления. Останется он таковым и в апреле.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявил, что тариф на свет для бытовых потребителей в этом году могут повысить вдвое, то есть чуть менее 6 гривен за кВт-ч. По мнению нардепа, такое решение позволило бы государственным компаниям только за год собрать денег для достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, а также начать строительство Каневской ГАЭС.