Завершено слідство щодо екснардепа Мураєва: скільки йому загрожує

За даними британської розвідки, Росія планувала зробити Мураєва маріонетковим "главою" України

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо керівника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва, причетного до підривної діяльності на користь Росії. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляє Telegram-канал СБУ, на підставі зібраних доказів колишнього нардепа звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).

Мураєв використав підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового розповсюдження кремлівської пропаганди в Україні. Він подавав спотворену інформацію про внутрішню ситуацію у нашій державі.

"Таким чином, він сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення Росії. У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності фігуранта", — йдеться в повідомленні.

У СБУ нагадали, восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків на місцях проживання та в офісах Мураєва в Києві. У ході слідчих дій за адресами фігуранта виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинних дій.

За інформацією "УП" Мураєв виїхав з України у травні 2022 року. Журналісти з’ясували, що він із сім’єю живе у Відні. А перед повномасштабним вторгненням Росії до нашої країни британська розвідка повідомляла, що Росія планувала зробити Мураєва маріонетковим "головою" України.