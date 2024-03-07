"Может, никогда не докажем": прокурор САП признал отсутствие выгоды Пашинского по делу о нефтепродуктах

Представитель обвинения рассказал, что у следствия нет данных о движении средств на счета экс-нардепа

На сегодняшний день у следователей НАБУ и САП отсутствуют доказательства движения средств на счетах бывшего председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского в рамках расследования дела о так называемом завладении нефтепродуктами, которое могло бы свидетельствовать о потенциальной финансовой выгоде экс-нардепа.

Это в четверг, 7 марта, в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда Украины во время рассмотрения жалобы Пашинского на решение низшей судебной инстанции по мере пресечения признал прокурор САП Александр Снегирев.

"Поскольку защита указывает, а что же получил Пашинский от той деятельности, то мы денежные средства, вот чтобы прямо полученные за нефтепродукты, до счета Пашинского по крайней мере пока не довели. Может, никогда не докажем", — заявил представитель государственного обвинения.

Ранее сегодня по результатам рассмотрения жалобы Пашинского Апелляционная палата ВАКСА оставила без изменения меру пресечения для экс-нардепа в виде ареста с альтернативой в виде залога.

Как сообщалось, 12 февраля СБУ и НАБУ провели обыски в доме экс-депутата. Пашинскому объявили подозрение в рамках уголовного производства, зарегистрированного много лет назад. Его обвиняют в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн. гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК). Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.

Также "Телеграф" писал, что 26 февраля ВАКС избрал Пашинскому меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью залога в размере 272,5 млн грн.