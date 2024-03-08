Теперь уже официально, и не только Zara: известные бренды возвращаются в Украину

Информацию подтвердил МИД Украины

В Украину вслед за H&M, открытие магазинов которого вызвало большой ажиотаж, возвращаются Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home. Известные бренды Inditex в скором времени возобновят свою работу после двухлетнего перерыва.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Telegram. Отмечается, что возвращение Inditex является следующим шагом после возобновления работы McDonald’s, H&M и других.

"МИД Украины официально подтверждает, что бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — возвращаются в Украину", — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Украины с 2022 года, по поручению президента Владимира Зеленского, ведет системную работу со всеми ведущими международными брендами, покинувшими украинский рынок из-за начала полномасштабной войны России, чтобы возобновить их работу в городах нашей страны.

Отметим, что Inditex закрыла свои 84 магазина в Украине, среди которых были бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti и Bershka, 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России. С тех пор компания перестала доставлять товары в страну, но продолжала платить налоги и заработную плату 1000 украинских работников, хотя большинство из них находились дома, не имея никакой работы. Inditex сохраняла свои договоры аренды с арендодателями при закрытии магазина, но не разглашает, на каких условиях.

Ранее "Телеграф" писал, что испанская компания Inditex сообщила украинским арендодателям, что в начале апреля она начнет снова открывать свои магазины. Планируется открыть 50 из более 80 магазинов. Такое решение было принято после нескольких месяцев, в течение которых украинские СМИ и представители розничной торговли спрашивали о том, когда они снова откроются.