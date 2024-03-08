Тепер вже офіційно, і не тільки Zara: відомі бренди повертаються в Україну

Інформацію підтвердило МЗС України

В Україну слідом за H&M, відкриття магазинів якого викликало неабиякий ажіотаж, повертаються Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home. Відомі бренди Inditex незабаром поновлять свою роботу після дворічної перерви.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України у Telegram. Зазначається, що повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших.

"МЗС України офіційно підтверджує, що бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — повертаються в Україну", — йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ України з 2022 року, за дорученням президента Володимира Зеленського, веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни Росії, аби відновити їхню роботу у містах нашої країни.

Зауважимо, що Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату 1000 українських працівників, хоча більшість із них були вдома, не маючи жодної роботи. Inditex зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошує, на яких умовах.

Раніше "Телеграф" писав, що іспанська компанія Inditex повідомила українським орендодавцям, що на початку квітня вона почне знову відкривати свої магазини. Планується відкрити 50 із понад 80 магазинів. Зазначається, що таке рішення було прийнято після декількох місяців, протягом яких українські ЗМІ та представники роздрібної торгівлі запитували про те, коли вони знову відкриються.