Лишние руки, ноги, пальцы и не только: МОН Украины оконфузилось с использованием ИИ в важном документе
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В презентации нового плана много оплошностей
Министерство образования и науки Украины опубликовало план деятельности до 2027 года. Одним из его приоритетов будет развитие инноваций, однако у самого МОН, судя по презентации, с инновациями пока не клеится.
На интересный конфуз обратил внимание журналист Сергей Харченко. Дело в том, что на картинках, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, которые сопровождали презентацию, было допущено множество оплошностей.
В частности, среди этих конфузных оплошностей такие распространенные "болячки" ИИ:
- У каждого искусственного участника не хватает пальцев или они имеют неестественные формы;
- Герои получили по две правые руки;
- Конечности вплетены в непонятный предмет или часть книги;
- Не все лица удалось сгенерировать симметричными.
"А искусственный интеллект ты дома не забыл? Выйди из класса и сгенерируй как нужно!…
… Впрочем, не такая большая беда — до 2027 года время еще есть", — иронично прокомментировал Харченко.
Напомним, ранее мы писали о том, что на послании Путина заметили конфузную деталь.