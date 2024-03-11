Лишние руки, ноги, пальцы и не только: МОН Украины оконфузилось с использованием ИИ в важном документе

В презентации нового плана много оплошностей

Министерство образования и науки Украины опубликовало план деятельности до 2027 года. Одним из его приоритетов будет развитие инноваций, однако у самого МОН, судя по презентации, с инновациями пока не клеится.

На интересный конфуз обратил внимание журналист Сергей Харченко. Дело в том, что на картинках, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, которые сопровождали презентацию, было допущено множество оплошностей.

В частности, среди этих конфузных оплошностей такие распространенные "болячки" ИИ:

У каждого искусственного участника не хватает пальцев или они имеют неестественные формы;

Герои получили по две правые руки;

Конечности вплетены в непонятный предмет или часть книги;

Не все лица удалось сгенерировать симметричными.

"А искусственный интеллект ты дома не забыл? Выйди из класса и сгенерируй как нужно!…

… Впрочем, не такая большая беда — до 2027 года время еще есть", — иронично прокомментировал Харченко.

Напомним, ранее мы писали о том, что на послании Путина заметили конфузную деталь.