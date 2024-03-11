Зайві руки, ноги, пальці і не тільки: МОН України осоромилися з використанням ШІ у важливому документі

У презентації нового плану багато помилок

Міністерство освіти та науки України опублікувало план діяльності до 2027 року. Одним із його пріоритетів буде розвиток інновацій, однак у самого МОН, судячи з презентації, з інноваціями поки що не клеїться.

На цікавий конфуз звернув увагу журналіст Сергій Харченко. Справа в тому, що на картинках, згенерованих за допомогою штучного інтелекту, які супроводжували презентацію, було допущено безліч помилок.

Зокрема, серед цих конфузних помилок такі поширені "болячки" ШІ:

У кожного штучного учасника не вистачає пальців або вони мають неприродні форми;

Герої отримали дві праві руки;

Кінцівки вплетені в незрозумілий предмет чи частину книги;

Не всі обличчя вдалося згенерувати симетричними.

"А штучний інтелект ти вдома не забув? Вийди з класу і згенеруй як треба!

… Проте це вже не така й велика біда — до 2027 року час ще є", — іронічно прокоментував Харченко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на посланні Путіна зауважили конфузну деталь.