Укр

Спустя два года большой войны: известная служба такси решила перестать работать в комендантский час

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Согласно действующему закону, в ночное время нельзя находиться на улице без специального пропуска
Согласно действующему закону, в ночное время нельзя находиться на улице без специального пропуска

Некоторым украинцам это решение очень не понравится

Известная служба такси Uklon больше не будет возить пассажиров во время комендантского часа. Впервые прекращение работы в ночное время проведут с 14 на 15 марта, и далее оно будет действовать согласно графикам, зависящим от ограничений в каждом регионе.

Решение было принято из-за обращения в компанию Патрульной полиции Киева, поступившего 7 марта 2024 года. Об этом СЕО Uklon Сергей Гришков написал в Facebook.

"Мы с уважением относимся к работе правоохранительной системы Украины и принимаем ваш запрос… Мы инициировали технические наработки нашего сервиса, которые были сегодня завершены. Первое ограничение работы нашего сервиса будет осуществлено в ночь с 14.03.2024 на 15.03.2024 и в дальнейшем будет действовать по всей Украине в соответствии с комендантскими часами каждого из регионов", ― написал Гришков.

Отметим, что в Украине только служба Uklon работала 24/7. Водители, у которых был специальный пропуск, могли продолжать трудиться в ночное время. Но теперь сервис автоматически запретит такую возможность.

Кто-то пользовался этой возможностью добраться домой, но были и недовольные. У украинцев возникали вопросы, почему именно эта служба такси работает, а другие — нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могут подорожать услуги такси. С начала года налоговая стала проводить проверки. У водителей интересуются, есть ли право на пассажирские перевозки, установлен ли кассовый аппарат и выдают ли чек пассажирам. В худшем случае автомобиль могут конфисковать.

Также ранее мы писали, что в Киеве заработало такси для тяжелораненых военных. Его услуги бесплатны.

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#Такси #Патрульная полиция