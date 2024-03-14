Спустя два года большой войны: известная служба такси решила перестать работать в комендантский час

Некоторым украинцам это решение очень не понравится

Известная служба такси Uklon больше не будет возить пассажиров во время комендантского часа. Впервые прекращение работы в ночное время проведут с 14 на 15 марта, и далее оно будет действовать согласно графикам, зависящим от ограничений в каждом регионе.

Решение было принято из-за обращения в компанию Патрульной полиции Киева, поступившего 7 марта 2024 года. Об этом СЕО Uklon Сергей Гришков написал в Facebook.

"Мы с уважением относимся к работе правоохранительной системы Украины и принимаем ваш запрос… Мы инициировали технические наработки нашего сервиса, которые были сегодня завершены. Первое ограничение работы нашего сервиса будет осуществлено в ночь с 14.03.2024 на 15.03.2024 и в дальнейшем будет действовать по всей Украине в соответствии с комендантскими часами каждого из регионов", ― написал Гришков.

Отметим, что в Украине только служба Uklon работала 24/7. Водители, у которых был специальный пропуск, могли продолжать трудиться в ночное время. Но теперь сервис автоматически запретит такую возможность.

Кто-то пользовался этой возможностью добраться домой, но были и недовольные. У украинцев возникали вопросы, почему именно эта служба такси работает, а другие — нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могут подорожать услуги такси. С начала года налоговая стала проводить проверки. У водителей интересуются, есть ли право на пассажирские перевозки, установлен ли кассовый аппарат и выдают ли чек пассажирам. В худшем случае автомобиль могут конфисковать.

Также ранее мы писали, что в Киеве заработало такси для тяжелораненых военных. Его услуги бесплатны.