Через два роки великої війни: відома служба таксі вирішила перестати працювати у комендантську годину

Деяким українцям це рішення дуже не сподобається

Відома служба таксі Uklon більше не возитиме пасажирів під час комендантської години. Вперше припинення роботи в нічний час буде проведено з 14 на 15 березня, і далі воно діятиме згідно з графіками, що залежать від обмежень у кожному регіоні.

Рішення було ухвалено через звернення до компанії Патрульної поліції Києва, яке надійшло 7 березня 2024 року. Про це СЕО Uklon Сергій Гришков написав у Facebook.

"Ми з повагою ставимося до роботи правоохоронної системи України та приймаємо ваш запит… Ми ініціювали технічні напрацювання нашого сервісу, які були сьогодні завершені. Перше обмеження роботи нашого сервісу буде здійснено в ніч з 14.03.2024 на 15.03.2024 і надалі діятиме за всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів", ― написав Гришков.

Зазначимо, що в Україні лише служба Uklon працювала 24/7. Водії, які мали спеціальну перепустку, могли продовжувати працювати в нічний час. Але тепер сервіс автоматично заборонить таку можливість.

Хтось користувався цією можливістю дістатись додому, але були й незадоволені. В українців виникали питання, чому саме ця служба таксі працює, а інші — ні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можуть подорожчати послуги таксі. З початку року податкова почала проводити перевірки. У водіїв цікавляться, чи є у них право на пасажирські перевезення, чи встановлений касовий апарат і чи видають чек пасажирам. У найгіршому випадку автомобіль можуть конфіскувати.

Також раніше ми писали, що у Києві запрацювало таксі для тяжко поранених військових. Його послуги безкоштовні.