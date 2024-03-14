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Через два роки великої війни: відома служба таксі вирішила перестати працювати у комендантську годину

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Згідно з чинним законом, у нічний час не можна перебувати на вулиці без спеціальної перепустки Новина оновлена 14 березня 2024, 14:32
Згідно з чинним законом, у нічний час не можна перебувати на вулиці без спеціальної перепустки

Деяким українцям це рішення дуже не сподобається

Відома служба таксі Uklon більше не возитиме пасажирів під час комендантської години. Вперше припинення роботи в нічний час буде проведено з 14 на 15 березня, і далі воно діятиме згідно з графіками, що залежать від обмежень у кожному регіоні.

Рішення було ухвалено через звернення до компанії Патрульної поліції Києва, яке надійшло 7 березня 2024 року. Про це СЕО Uklon Сергій Гришков написав у Facebook.

"Ми з повагою ставимося до роботи правоохоронної системи України та приймаємо ваш запит… Ми ініціювали технічні напрацювання нашого сервісу, які були сьогодні завершені. Перше обмеження роботи нашого сервісу буде здійснено в ніч з 14.03.2024 на 15.03.2024 і надалі діятиме за всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів", ― написав Гришков.

Зазначимо, що в Україні лише служба Uklon працювала 24/7. Водії, які мали спеціальну перепустку, могли продовжувати працювати в нічний час. Але тепер сервіс автоматично заборонить таку можливість.

Хтось користувався цією можливістю дістатись додому, але були й незадоволені. В українців виникали питання, чому саме ця служба таксі працює, а інші — ні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можуть подорожчати послуги таксі. З початку року податкова почала проводити перевірки. У водіїв цікавляться, чи є у них право на пасажирські перевезення, чи встановлений касовий апарат і чи видають чек пасажирам. У найгіршому випадку автомобіль можуть конфіскувати.

Також раніше ми писали, що у Києві запрацювало таксі для тяжко поранених військових. Його послуги безкоштовні.

Теги:
#Таксі #Патрульна поліція