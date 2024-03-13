Есть нюансы: как могут измениться права полиции при мобилизации с принятием нового законопроекта

Самостоятельно полиция не будет вручать повестки, но…

В Украине продолжается обязательная мобилизация военнообязанных лиц, которым вручают повестки. Их могут вручать не только работники ТЦК и военкоматы.

По действующему законодательству полиция не имеет права самостоятельно вручать повестки, но в новом законопроекте есть правка по этому поводу. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Самостоятельно полиция не будет вручать повестки, однако она примет участие в осуществлении мер ТЦК по сообщению военнообязанных и резервистов. То есть полицейские во время процесса предъявления и проверки документов будут осуществлять фото- и видеофиксацию.

Еще у правоохранительных органов согласно новому закону будут средства с доступом к Единому реестру военнообязанных.

Также отмечается, что в период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Подытоживая, полицейские не могут вручать повестки или проверять документы без надлежащих оснований. Но согласно правкам в новом законопроекте правоохранители будут участвовать в этом процессе.

Ранее "Телеграф" писал, что особая категория лиц получит отсрочку от призыва по новому законопроекту.