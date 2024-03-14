Превысил норму в три раза: на Закарпатье судью поймали пьяным за рулем

Полиция уже занялась нарушителем

На Закарпатье судью Хустского районого суда поймали на пьяной езде за рулем автомобиля. Это произошло еще и в его рабочее время.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист, депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола. По его данным, речь идет о Сергее Савицком. Утверждается, что утром 14 марта его остановили полицейские в городе Хуст, когда тот находился за рулем автомобиля Mitsubishi. Алкотестер показал 0.73 промилле, что почти в три раза превышает допустимую норму.

В настоящий момент полицейские уже составили протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве пьяный водитель влетел в припаркованное авто. В результате столкновения двух легковушек пострадал водитель и пассажир, а транспортные средства получили значительные механические повреждение.

Также мы сообщали о том, что в Одесской области пьяный полицейский совершил серьезное ДТП. В результате ДТП одному из пассажиров были ампутированы ноги, а другой пассажир получил многочисленные переломы и ссадины. Оба травмированных были госпитализированы.