Аппарат УЗИ, лаборатория и не только: "Телеграф" побывал в новых эвакуационных вагонах "Укрзализныци"

К концу 2024 года УК сдаст в эксплуатацию еще несколько аналогичных вагонов для эвакуации

"Укрзализныця" в четверг, 14 марта, впервые показала новые медицинские эвакуационные вагоны, которые используют для перевозки раненых защитников. Компания своими силами переоборудовала обычные пассажирские вагоны, которые оснастила современным медицинским оборудованием.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в таких вагонах и показал, как они выглядят изнутри. В одном вагоне размещено 10 коек, на которых и перевозят раненых.

Эвакуационные вагоны оснащены таким образом, что во время перевозки военного медики могут проводить УЗИ, и даже брать анализы, так как есть лаборатория. Кроме того, в тамбурах между вагонами стоят генераторы, которые обеспечивают бесперебойную электроэнергию. Также в вагонах есть одежда для раненых, инструментарий для психологической разгрузки и многое другое.

Первые медицинские вагоны для эвакуации раненых защитников Украины были созданы фактически за двое суток в начале марта 2022 года, отметили в "Укрзализныце". С тех пор сдано в эксплуатацию 63 таких вагона, а к концу 2024 "Укрзализныця" переоборудует еще восемь.

Командующий Медицинскими силами ВСУ генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук отметил, что эти вагоны "были сделаны с любовью",

"Частичка каждого сотрудника отображена в этом. И надеюсь, что все, что мы с вами делаем, оно ради одного — ради обеспечения потребностей наших военнослужащих, которые получили ранения. И конечно же ради нашей победы", — сказал Анатолий Казмирчук.

В Минобороны ранее отмечали, что в вагонах для эвакуации раненых военных есть все необходимое оборудование, которое передал Благотворительный фонд "Коло".

"Кислородные концентраторы, мониторы пациентов, медицинские пульсоксиметры, шприцевые насосы помогут обеспечить непрерывное лечение раненых во время эвакуации", – заявила Ирина Солошенко, руководитель проекта "Мобильная эвакуация" БФ "Коло".

На мероприятие также пришли представители Министерства обороны, Командования Медицинских Сил ВСУ, "Укрзализныци", а также украинские военнослужащие. Также там присутствовал Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "Укрзализныця" начнет продавать билеты еще в две страны Европы. Купить их онлайн можно будет уже с 18 марта.