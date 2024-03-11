Приятные новости для украинцев: "Укрзализныця" вскоре начнет продавать онлайн-билеты еще в две страны Европы

Путешествовать за границу станет еще удобнее

"Укрзализниця" продолжает оцифровывать сервисы, чтобы сделать их еще проще для клиентов. Ранее компании упростила процедуру возвращения билетов, а с 18 марта начнет продажу проездных документов на поезда в Австрию в онлайн-режиме, а чуть позже ― в Венгрию.

На первом этапе купить билеты в Австрию можно будет через приложение и пользоваться электронным вариантом без обращения в кассы на вокзалах. Но для того, чтобы приобрести проездные документы на прямой поезд Киев – Вена, придется верифицировать свой аккаунт через "Дия. Подпись", предупреждает "Укрзализныця".

На втором этапе клиенты компании смогут в онлайн-режиме приобрести билеты в Венгрию. Сначала эта возможность будет доступной только для пассажиров тех поездов, которые едут через эту страну в Австрию.

Желающие поехать в Венгрию и приобрести билеты онлайн могут выбрать один из двух подходящих рейсов:

Киев – Будапешт – Вена;

Чоп – Будапешт – Вена.

В компании пообещали, что прямые сообщения между Украиной и Венгрией станут доступны в приложении попозже. Речь идет о маршрутах Мукачево – Будапешт, Мукачево – Дебрецен и Чоп – Захонь.

В "Укрзализныци" предупредили, что с 12 марта временно будет приостановлена продажа на прямой поезд Вена – Киев – Вена для отправлений с 18.03.2024. В компании объяснили, что это нужно для подготовки к онлайн-продажам.

Купить билет на этот поезд можно будет уже с 18 марта. Как и ранее, приобрести проездные документы можно будет за 20 дней до отправления. Это актуально для покупки билетов в кассе и приложении.

На поезд Чоп – Вена – Чоп ограничение не распространяется. Билеты на этот рейс пока доступны почти на все даты, сообщает перевозчик. В компании напомнили, что этот поезд имеет удобные стыковки с поездами из Киева, Ровно и Луцка, а внутри для пассажиров есть Wi-Fi.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Укрзализныця" запустила новый поезд между двумя крупнейшими городами Украины. Билеты станут доступными уже с середины марта.