Апарат УЗД, лабораторія і не лише: "Телеграф" побував у нових евакуаційних вагонах "Укрзалізниці"

До кінця 2024 року КК здасть в експлуатацію ще кілька аналогічних вагонів для евакуації

"Укрзалізниця" у четвер, 14 березня, вперше показала нові медичні евакуаційні вагони, які використовують для перевезення поранених захисників. Компанія самотужки переобладнала звичайні пасажирські вагони, які оснастила сучасним медичним обладнанням.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у таких вагонах та показав, як вони виглядають зсередини. В одному вагоні розміщено 10 ліжок, на яких перевозять поранених.

Евакуаційні вагони оснащені таким чином, що під час перевезення військового медики можуть проводити УЗД і навіть брати аналізи, оскільки є лабораторія. Крім того, у тамбурах між вагонами стоять генератори, які забезпечують безперебійну електроенергію. Також у вагонах є одяг для поранених, інструментарій для психологічного розвантаження та багато іншого.

Перші медичні вагони для евакуації поранених захисників України було створено фактично за дві доби на початку березня 2022 року, зазначили в "Укрзалізниці". З того часу здано в експлуатацію 63 таких вагони, а до кінця 2024 року "Укрзалізниця" переобладнає ще вісім.

Командувач Медичними силами ЗСУ генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук зазначив, що ці вагони "були зроблені з любов’ю",

"Частина кожного співробітника відображена в цьому. І сподіваюся, що все, що ми з вами робимо, воно заради одного — задля забезпечення потреб наших військовослужбовців, які отримали поранення. І, звичайно, заради нашої перемоги", — сказав Анатолій Казмирчук.

У Міноборони раніше зазначали, що у вагонах для евакуації поранених військових є все необхідне обладнання, яке передав Благодійний фонд "Коло".

"Кисневі концентратори, монітори пацієнтів, медичні пульсоксиметри, шприцеві помпи допоможуть забезпечити безперервне лікування поранених під час евакуації", — заявила Ірина Солошенко, керівник проєкту "Мобільна евакуація" БФ "Коло".

На захід також завітали представники Міністерства оборони, Командування Медичних Сил ЗСУ, "Укрзалізниці", а також українські військовослужбовці. Також там був присутній міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що "Укрзалізниця" почне продавати квитки ще до двох країн Європи. Придбати їх онлайн можна буде вже з 18 березня.