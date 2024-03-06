"Какая дичь средневековая": во Львове проводник не пускал в вагон женщин из-за суеверия

В комментариях украинки рассказали, что это массовое явление

На вокзале во Львове проводник поезда "Львов — Запорожье" Петр Ковбасюк во время посадки не пускал в вагон женщин. Мотивировал он это суеверием, что "первым должен зайти мужчина".

Об инциденте на своей странице в Facebook рассказала поэтесса и военнослужащая Ирина Бобик, она была его участницей. На публикацию откликнулось множество украинцев, отреагировали и в "Укрзализныце".

"Пан проводник, Ковбасюк Петр Петрович, отказывался начинать посадку пассажирок в вагон, аргументируя, что первым должен зайти мужчина-пассажир (мужчины не было, и группа пассажирок ждала на перроне). На мои попытки разрешить ситуацию мирно (я напомнила пану проводнику, что 21 век на дворе, и что женщины – тоже люди) пан проводник не реагировал. Только мои аргументы, что я действующая военнослужащая, возымели действие, и он в конце концов пропустил нас в вагон", – написала Ирина Бобик.

В "Укрзализныце" извинились за неудобства, с которыми столкнулась военная. В компании подчеркнули, что соблюдают принцип равноправия пассажиров и пообещали принять меры.

"Мы обязательно обратим их внимание на текущую ситуацию и проведем процесс перевоспитания, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Мы не суеверны и серьезно относимся к этому случаю и обязуемся тщательно рассмотреть эту ситуацию и принять необходимые меры", – говорится в комментарии "Укрзализныци".

Украинцы в комментариях называют поведение проводника "средневековой дичью", они возмущены тем, что он допускает сексизм на работе. Многие женщины рассказали, что тоже сталкивались с подобным. Более того, в вагон первыми их не пускали не только проводники, но и проводницы.

"Среди проводников (и даже среди проводниц!) это массовый предрассудок – я и сама с этим сталкивалась не раз. Им реально кто-то должен постучаться по голове", "Махровый сексизм и нарушение закона", "OMG, какая же дичь средневековая", "…Я тоже встречалась с подобным. Однажды на львовском перроне в лютый дубак пригрозила, что если он не впустит меня в вагон уже, я наведу на него сексуальную дисфункцию … Сработало", "А если бы он работал в женском вагоне, все, пропало, никто никуда не едет?", "Вот он получит за это и еще больше будет уверен, что пускать первую женщину к неудаче", — пишут комментаторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в октябре на вокзальных комплексах и в поездах "Укрзализныци" начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Это работники ведомственной военизированной охраны общества, главная задача которых — контролировать ситуацию на пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости.