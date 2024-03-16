Против России даже те, кто родился там: жители Одессы четко высказались в опросе "Телеграфа" (видео)

Одесситы говорят, что их город это часть Украины

В России на выходных проходят "выборы президента", однако украинцы этому уделяют мало внимания. Даже жители Одессы, которую россияне почему-то называют "своим" городом, имеют очень четкое мнение об этом.

В Одессе побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который прогулялся по улицам города и опросил случайных прохожих на тему того, что они думают по этому поводу.

Все опрошенные люди единогласно сообщили, что Одесса это украинский город, а не российский.

"Одесса это испокон веков украинский город", — рассказала одна из местных жительниц, хотя добавила, что сама родилась в России.

"Этот город украинский и мы, украинцы, никакого отношения — кроме того, что у нас, возможно где-то общая история была — мы не имеем до сегодняшней позиции врага", — отметила другая женщина.

Кроме того, они отметили, что не следят за ходом российских выборов, поскольку им безразличны их результаты.

"Да какие там выборы? Понятно, что это не выборы", — добавил местный житель.

Как сообщалось ранее, утром в пятницу, 15 марта, Россия атаковала Одессу ракетами. По состоянию на первую половину субботы, количество погибших достигло 21 человека.