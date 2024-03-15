Жгут и обливают зеленкой: в Крыму и РФ массово портят бюллетени на выборах Путина (видео)

Виновникам инцидентов грозит от 3 до 5 лет

Во временно оккупированном Симферополе тоже проходят так называемые выборы президента России. На избирательных участках не обошлось без происшествий — девушка облила зеленкой урну для голосования.

Об этом сообщают российские СМИ. Подобные инциденты произошли и в российских городах.

Известно, что 31-летняя Мария П пришла на избирательный участок на улице Кечкеметской с коробкой из-под сока. Внутри нее и находилась зеленка, которую девушка вылила на комплекс обработки бюллетеней. РосСМИ утверждают, что инцидент никак не повлиял на работу участка и тот продолжает считать голоса в штатном режиме. Также сообщается, что бюллетени не пострадали.

Правоохранители задержали хулиганку и даже завели на нее уголовное дело "о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", идет расследование. Девушка, по предварительным данным, оказалась неврологом красноперекопской больницы.

РосСМИ сообщают, что аналогичные инциденты с зеленкой произошли и в городах на территории России, а именно в Москве, Воронеже, Карачаево-Черкесии и Ростове. Виновники уже задержаны и их допросят в ближайшее время, им грозит до 5 лет лишения свободы. К слову, некоторым виновницам 58 и 66 лет, но среди тех, кто испортил урны есть и молодежь.

Урна с бюллетенями в Ростове

Бюллетени в Воронеже

Кроме того, в Москве девушка подожгла будку для голосования на одном из избирательных участков. На кадрах видно, как перед этим она поливает будку какой-то жидкостью. Поджигательнице может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в России "лягла" онлайн система для голосования на выборах. Говорят, что к этому причастны киберспециалисты ГУР МО Украины.