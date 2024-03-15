Укр

"У него интернет есть?": Сеть развеселило видео голосования Путина на выборах президента РФ

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Российский диктатор отдал свой голос за несколько секунд Новость обновлена 15 марта 2024, 19:42
Российский диктатор отдал свой голос за несколько секунд. Фото Коллаж "Телеграф"

В сети бурно обсуждают видео с голосующим Путиным

Российский диктатор Владимир Путин проголосовал на выборах президента России, которые продлятся с 15 по 17 марта. Действующий глава страны-агрессора якобы воспользовался возможностью проголосовать онлайн.

Об этом сообщает ряд российских СМИ. Тиражируют видео, предоставленное Кремлем.

На видео видно, как российский диктатор заходит в свой кабинет, садится за рабочий стол и, буквально, через несколько секунд, "выбор сделан". В конце Путин радостно машет рукой на камеру. Следующий кадр: "Спасибо, вы успешно проголосовали".

Пользователей сети данное видео очень развеселило. Людей интересовало, за кого мог проголосовать Путин и откуда у него интернет.

Стоит отметить, что один из комментаторов поинтересовался, на какой телефон Путину пришло SMS-сообщение, ведь всем точно известно, что президент РФ не пользуется современным устройством связи. Действительно, чтобы проголосовать на выборах президента РФ онлайн, необходимо иметь зарегистрированный и верифицированный аккаунт на российском сайте "Госуслуги". Для этого необходимо иметь телефон.

В сентябре 2021 в РФ проходили выборы в Государственную думу. Тогда Путин также якобы голосовал онлайн и видео, равно как и сегодняшнее, бурно обсуждали в сети. В частности, тогда заметили, что дата на часах президента РФ указывала на то, что соответствующие кадры записаны заранее. Кроме того, обратили внимание и на другие ляпы.

Вероятно, помня об ошибках, допущенных в прошлый раз, нынешнее видео такое короткое и не акцентирует ни одну из деталей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 марта на избирательных участках в разных городах России проходило настоящее шоу. На одном из них голосовал чебурашка с апельсинами, на другом лицо Путина завешивали простыню, а на еще один согнали всех дворников голосовать. Приняли участие в выборах президента РФ и "сливки общества". В частности, избирательные участки посетили российские артисты, которые прямо там и спели свои песни вроде бы на концерте.

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