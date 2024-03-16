Проти Росії навіть ті, хто народився там: мешканці Одеси чітко висловились в опитуванні "Телеграфа" (відео)

Одесити кажуть, що їхнє місто це частина України

У Росії на вихідних відбуваються "вибори президента", проте українці цьому приділяють мало уваги. Навіть мешканці Одеси, яку росіяни чомусь називають "своїм" містом, мають дуже чітку думку про це.

В Одесі побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який прогулявся вулицями міста та опитав випадкових перехожих на тему того, що вони думають із цього приводу.

Усі опитані люди одноголосно повідомили, що Одеса це українське місто, а не російське.

"Одеса це споконвіку українське місто", — розповіла одна з місцевих мешканок, хоча додала, що сама народилася в Росії.

"Це місто українське і ми, українці, ніякого відношення — крім того, що у нас, можливо, десь спільна історія була — ми не маємо до сьогоднішньої позиції ворога", — зазначила інша жінка.

Крім того, вони наголосили, що не стежать за перебігом російських виборів, оскільки їм байдужі їхні результати.

"Та які там вибори? Зрозуміло, що це не вибори", — додав місцевий мешканець.

Як повідомлялося раніше, вранці у п’ятницю, 15 березня, Росія атакувала Одесу ракетами. Станом на першу половину суботи кількість загиблих досягла 21 людини.