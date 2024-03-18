Миллионы гривен наличкой, квартиры и элитный внедорожник: что нашли у бывшего военкома Самбора

Бывший военком существенно обогатился в последние годы

Бывший начальник ТЦК и СП Самбора (Львовская область) Сергей Бабич задекларировал квартиры во Львове, новые автомобили и крупные суммы денег. Это имущество он и его семья получили в последние годы.

Как сообщает Zaxid.net, в декларации Бабича за 2023 год указано, что он за этот период получил зарплату в 1,8 миллиона гривен и еще 4,6 миллиона грн других доходов.

Отмечается, что его жена Ирина работает в больнице и не получает больше 100 тысяч гривен в год, однако это не помешало ей за 2020-22 годы купить пять квартир во Львове, две кладовки, два паркоместа и квартиру в Киеве.

Также супруги имеют несколько земельных участков. В 2023 году Бабич переписал два земельных участка на свою дочь Софию, а еще два остались в его владении.

Бывший военком в 2023 году купил Lexus RX 350 за миллион гривен, а до этого владел на Toyota Land Cruiser и Volkswagen e-Golf. Помимо того он сообщил, что в 2023 году заработал 1,8 миллиона гривен, а также получил 124 тысячи гривен пенсии и 4,4 миллиона гривен от отчуждения имущества. У его жены годовая зарплата составила 91 тысячу гривен, но помимо того она получила 1,8 миллиона от отчуждения имущества.

В сентябре 2023 года НАПК обвинило начальника Самборского РТЦК в приобретении необоснованных активов более чем на 4,4 млн грн. Военный объяснил, что имущество приобрел за счет сбережений семьи за предыдущий период, зарплаты членов семьи, а также подарка от матери в размере 42 тыс. долларов США. В судебном реестре нет решений по этому делу, однако известно, что Бабич был уволен с должности.

Как сообщалось ранее, в прошлом году начальник Малиновского ТЦК (Одесская область) Вячеслав Кушнеров получил подозрение в незаконном обогащении на почти полсотни млн гривен.