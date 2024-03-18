Мільйони гривень готівкою, квартири та елітний позашляховик: що знайшли у колишнього військкома Самбора

Колишній військком суттєво збагатився останніми роками

Колишній начальник ТЦК та СП Самбора (Львівська область) Сергій Бабич задекларував квартири у Львові, нові автомобілі та великі суми грошей. Це майно він та його сім’я отримали в останні роки.

Як повідомляє Zaxid.net, у декларації Бабича за 2023 рік зазначено, що він за цей період отримав зарплату в 1,8 мільйона гривень та ще 4,6 мільйона грн інших доходів.

Зазначається, що його дружина Ірина працює у лікарні і не отримує більше ніж 100 тисяч гривень на рік, проте це не завадило їй за 2020-22 роки купити п’ять квартир у Львові, дві комори, два паркомісця та квартиру у Києві.

Також подружжя має кілька земельних ділянок. У 2023 році Бабич переписав дві земельні ділянки на свою дочку Софію, а ще дві залишилися у його володінні.

Колишній військком у 2023 році купив Lexus RX 350 за мільйон гривень, а до цього володів Toyota Land Cruiser і Volkswagen e-Golf. Крім того, він повідомив, що у 2023 році заробив 1,8 мільйона гривень, а також отримав 124 тисячі гривень пенсії та 4,4 мільйона гривень від відчуження майна. У його дружини річна зарплата склала 91 тисячу гривень, але, крім того, вона отримала 1,8 мільйона від відчуження майна.

У вересні 2023 року НАЗК звинуватило начальника Самбірського РТЦК у придбанні необґрунтованих активів на понад 4,4 млн грн. Військовий пояснив, що майно придбав за рахунок заощаджень сім’ї за попередній період, заробітної плати членів сім’ї, а також подарунка від матері у розмірі 42 тис. доларів США. У судовому реєстрі немає рішень у цій справі, проте відомо, що Бабича було звільнено з посади.

Як повідомлялося раніше, минулого року начальник Малиновського ТЦК (Одеська область) В’ячеслав Кушнеров отримав підозру у незаконному збагаченні на майже півсотні млн гривень.