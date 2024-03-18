Родственники на миллиард: журналисты разоблачили новые схемы директора киевского метро, Кличко уже отреагировал

Начальник киевской подземки Виктор Брагинский, ставший "эксом" буквально несколько дней назад, вероятно хорошо обогатился за 10 лет своего председательства. Журналисты BIHUS.Info накопали немало интересного на уже бывшего руководителя предприятия.

После публикации первой части расследования, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Брагинский будет уволен и тот же уволился. Но расследователи не заставили себя ждать и сегодня, 18 марта, опубликовали новую часть, где объяснили, почему эта история не может закончиться простым увольнением.

"Балерина на миллиард и родственники-подрядчики: метрополитен годами заключал контракты с окружением директора Брагинского. Виктор Брагинский возглавлял Киевский метрополитен долгие 10 лет, а его родня за это время приросла немалым состоянием", — пишут журналисты.

И спрашивают "в чем же секрет такого успеха?" Ответ нашёлся в контрактах метрополитена.

"Там же мы увидели: десятки миллионов, которые выделялись фирме бизнес-партнера Брагинского; фейковую конкуренцию между компанией этого же партнера и семейной бухгалтершей Брагинских; контракты с фирмой, директором которой была сестра Брагинского; балерину, которая получила 1,5 миллиарда от метрополитена — и оказалась тещей этого самого бизнес-партнера", — говорится в расследовании.

Буквально через полчаса после публикации, на вторую часть расследования отреагировал городской голова столицы. Он обратился к журналистам с просьбой передать всю информацию.

"Прошу журналистов Bihus info передать информацию о фактах, обнародованных в расследовании в отношении Виктора Брагинского, правоохранительным и антикоррупционным органам. А к правоохранителям обращаюсь по оперативному и открытому для общественности расследованию информации Bihus Info", — написал Кличко.

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