"Прикрывают рясой ФСБ-шные мундиры": Малюк рассказал о задержаниях священников УПЦ МП

Ответственность за работу на вражеские спецслужбы для всех одинаковая

Служба безопасности Украины не борется со священнослужителями, но иногда у нее возникают вопросы к тем церковным чиновникам, которые прикрываясь рясой открыто работают на Россию. В таком случае злоумышленников притянут к ответственности вне зависимости от принадлежности к духовенству.

Как рассказал глава СБУ Василий Малюк в большом интервью для канала ICTV, благодаря работе спецслужбы к настоящему времени 23 подобных российских агента уже получили судебные приговоры.

"Если лицо в рясе стоит и по телефону корректирует огонь врага по мирному кварталу. Что здесь общего с Богом? Может ли ряса и кадило в таком случае быть индульгенцией? Конечно, нет. Мы его привлекаем к ответственности, как и любого другого", — отметил он.

По словам Малюка, СБУ не занимается преследованием священников, однако может прийти к тем, кто "прикрывает рясой ФСБ-шные мундиры".

Глава СБУ добавил, что уже 23 таких агента получили судебные приговоры по статьям от госизмены до разжигания межрелигиозной вражды. В целом же было оглашено 37 подозрений и возбуждено более 80 уголовных производств.

При этом, он отметил, что угроза поступает и от других лиц. Например, только в 2023 году СБУ ликвидировала 47 агентурных сетей, а в некоторые из них входили даже действующие нардепы и представители Сил обороны.

"Я называю это настоящими "гадюшниками" и каждую такую гадюку мы должны задокументировать — выявить всех, а не единоличного госпредателя", — добавил Малюк.

Как сообщалось ранее, Малюк рассказал, что СБУ провела 13 успешных операций в девяти регионах России, направленных на российские нефтеперерабатывающие заводы.