На Закарпатье двух настоятелей храмов УПЦ МП поймали на любви к коммунизму и России (фото)

Им грозит до пяти лет тюрьмы с конфискацией имущества

На Закарпатье будут судить двух священнослужителей УПЦ Московского патриархата. Их обвиняют в антиукраинской деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Подробности появились на официальном сайте ведомства.

По данным правоохранителей, 30-летний и 43-летний клирики из Тячевского района со своих аккаунтов в соцсетях публично насаждали аудитории нарративы коммунистического режима.

Священнослужители распространяли запретную в Украине символику и российские лозунги, пропагандировали тоталитарный режим.

Фигуранты обвиняются в изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и тоталитарных режимов (ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины). Мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины в 2023 году провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание розни, отрицание войны и даже государственную измену.

Ранее "Телеграф" писал, что самым резонансным стало дело бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.