В Киеве СБУ ликвидировала крупнейшую агентурную сеть ФСБ в УПЦ (МП): подробности

Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы

Служба безопасности Украины, которая утром приходила с обысками к агентам России в УПЦ (МП), обезвредила масштабную агентурную сеть ФСБ в Киеве. Группа, работая под прикрытием церкви, пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине.

Эту информацию подтвердили "Телеграфу" источники в правоохранительных органах. По данным пресс-службы СБУ, было разоблачено более 15 участников преступной организации.

"Служба безопасности нейтрализовала в Киеве преступную организацию, которая проводила информационные диверсии по заказу ФСБ. Злоумышленники массово продуцировали и "разгоняли" прокремлевские нарративы и провокационные сообщения, которые должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и разжигать религиозную ненависть в Украине", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, четыре фигуранта задержаны, один из них — глава столичного храма УПЦ (МП), который входил в агентурный аппарат российской спецслужбы.

В настоящее время это одна из крупнейших сетей ФСБ, которая действовала в Украине с начала полномасштабного вторжения.

"Она имела четкую иерархию и распределение функций, а также — постоянную связь с крупнейшими СМИ России, которые сразу подхватывали "нужный" контент", — говорится в сообщении.

Координатором сети был клирик

Также следствие выяснило, что координатором сети в Украине был задержан СБУ клирик. В его обязанности входило распространение материалов, в которых подстрекали к межконфессиональной вражде и оправдывали агрессивную войну против Украины. Для этого он лично инструктировал "исполнителей" – других участников преступной организации, которые действовали под видом "политэкспертов" и готовили провокационные сообщения и видеосюжеты.

Заранее подготовленный контент он распространял через десятки подконтрольных каналов в Telegram и YouTube, а также на страницах Facebook и официальных сайтах различных епархий УПЦ (МП). Эти материалы сразу после публикации мгновенно "подхватывали" центральные телеканалы и интернет-издание России для распространения фейков об Украине. Информатаки были призваны не только расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине, но и дискредитировать наше государство на международной арене, особенно перед западными партнерами.

СБУ провела обыски и сообщила о подозрении

Во время обысков по местам пребывания фигурантов в Киеве обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, которые использовались в преступных действиях в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств четырем задержанным и еще десяти участникам преступной организации сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);

⁠ч. 3 ст. 161 (разжигание религиозной вражды и ненависти, совершенное организованной группой);

ч. 1, 2 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения – содержания под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирике УПЦ (МП) в Черкасской области, который восхвалял российских кафиров и отрицал их военные преступления. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.