"Прикривають рясою ФСБ-шні мундири": Малюк розповів про затримання священників УПЦ МП

Відповідальність за роботу на ворожі спецслужби для всіх однакова

Служба безпеки України не бореться зі священнослужителями, але іноді у неї виникають питання до тих церковних чиновників, які, прикриваючись рясою, відкрито працюють на Росію. У такому разі зловмисників притягнують до відповідальності незалежно від приналежності до духовенства.

Як розповів голова СБУ Василь Малюк у великому інтерв’ю для каналу ICTV, завдяки роботі спецслужби на сьогодні 23 подібні російські агенти вже отримали судові вироки.

"Якщо особа в рясі стоїть і по телефону коригує вогонь ворога по мирному кварталу. Що тут спільного з Богом? Чи може ряса та кадило в такому випадку бути індульгенцією? Звичайно, ні. Ми її притягуємо до відповідальності як і будь-кого іншого", — зазначив він.

За словами Малюка, СБУ не займається переслідуванням священників, проте може прийти до тих, хто "прикриває рясою ФСБ-шні мундири".

Глава СБУ додав, що вже 23 такі агенти отримали судові вироки за статтями від держзради до розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Загалом було оголошено 37 підозр і порушено понад 80 кримінальних проваджень.

При цьому він зазначив, що загроза надходить і від інших осіб. Наприклад, лише у 2023 році СБУ ліквідувала 47 агентурних мереж, а до деяких із них входили навіть чинні нардепи та представники Сил оборони.

"Я називаю це справжніми "гадючниками" і кожну таку гадюку ми маємо задокументувати — виявити всіх, а не одноосібного держзрадника", — додав Малюк.

Як повідомлялося раніше, Малюк розповів, що СБУ провела 13 успішних операцій у дев’яти регіонах Росії, спрямованих на російські нафтопереробні заводи.